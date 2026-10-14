Félix Correia se salta el listón alto en el Sevilla con hechos y un objetivo personal desconocido

El extremo, clave para García Plaza, sale al paso de las dudas del sevillismo con números destacados en el último partido y con una sorprendente meta a nivel personal que ayudaría mucho al Sevilla

Félix Correia se ha convertido en una pieza indiscutible para García Plaza por su importancia también en el plano defensivo como extremo izquierdo, pero no termina de convencer al sevillista, aún con dudas sobre la conveniencia de su llegada y de su aportación al fútbol ofensivo sevillista.

Lo cierto es que al portugués, quizás por las voces críticas procedentes de Francia cuando se le fichó, se le ha puesto el listón muy alto y cada error le penaliza, pero también que está respondiendo con números más allá de la percepción que cada uno pueda tener.

Números muy positivos contra el Levante en las dos facetas

En este sentido, con el Barcelona asistió en el tanto de Fofana y contra el Levante se estrenó como goleador con el segundo tanto sevillistas tras remachar una dejada de Robbie Ure. Momentos claves a las se suma números destacados tanto en ataque como en defensa.

No en vano, en fase con balón, Correia completó 20 de los 23 pases realizados y, al margen del tanto, fue protagonista en otras dos acciones, especialmente la que remató lejos de la portería de Ryan en posición franca.

En la contención, el luso puede presumir de ganar dos duelos contra el Levante y recuperar el balón en cuatro ocasiones, lo que ayudó considerablemente a Suazo para cerrar la banda.

No obstante, Correia terminó el partido muy "frustrado" por el empate local en una prolongación demasiado larga, una ambición inherente a su carácter ganador que se extrapola también en el apartado personal.

Su objetivo goleador para esta temporada: dobles dígitos

No en vano, al contrario que la mayoría de los futbolistas, sí se pone un objetivo en la faceta anotadora y resulta ambicioso, pues como ha podido saber ESTADIO Deportivo, su intención es alcanzar los dobles dígitos en participaciones de gol, es decir dejar su huella en un mínimo de diez dianas ya sea como autor o como asistente. De momento ha tomado en parte en dos, con el pase a Fofana contra el Barça y su acierto ante el Levante.

Y es que, al margen de llevar al Sevilla lo más arriba posible y alejarlo de sufrimiento con su rendimiento, Félix Correia también se ha puesto como meta ganarse la confianza del nuevo seleccionador portugués, Jorge Jesús, para ser llamado por la selección de Portugal tras haber sido preconvocado.

Félix Correia también hace autocrítica

Para ello, Correia, con el aval de sus anteriores entrenadores, considera que todavía debe "mejorar" su rendimiento y confía en seguir evolucionando al servicio del equipo, considerando fundamental la "confianza" depositada en él por su entrenador y sus compañeros, lo que le permite estar más cómodo y seguro sobre el terreno de juego.

Hasta ahora, el extremo luso ha jugado 295 minutos repartidos en cuatro partidos en los que ha sido titular, como reflejo de que García Plaza le considera como una pieza intocable.