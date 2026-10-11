La reflexión de Carlos Alcaraz sobre las elecciones del 29 de noviembre: "Todos saben lo que está pasando"

El tenista español resalta la importancia de seguir las noticias de lo que ocurre en España pese a estar en el extranjero y la coincidencia de la cita electora con la final de la Copa Davis

El español Carlos Alcaraz debutó este sábado con victoria en el Másters 1.000 de Shanghái, imponiéndose al argentino Juan Manuel Cerúndolo por un doble 6-3, aunque tuvo que sufrir algo en los primeros compases del partido para adaptarse a unas condiciones de pista "muy diferentes" a las que tuvo durante su triunfo en el Abierto de Tokio.

"Es bastante más rápida la pista. La bola vuela más, sale más rápida de la raqueta, con lo cual es un poquito más complicado para controlarla... Me ha costado un poquito coger el ritmo, pero al final creo que he jugado con mi estilo, agresivo, intentando ir a la red", desgranó el número tres del ranking mundial.

El murciano, que acaparó todas las miradas por su nueva imagen, también habló en la previa de este partido de la actualidad de España, donde en el horizonte están las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Todos los jugadores españoles sabemos lo que está pasando ahora mismo en España", explicó Alcaraz, que, pese a las dificultades propias de los viajes y la distancia, se mantiene informado de las noticias de su país. Su residencia sigue siendo España, por eso lo que sucede ahí le interesa más que otra cosa, pese a que su trabajo le lleve a estar cambiando de continente cada pocas semanas.

Acerca de la cita electoral, el murciano no se decantó públicamente por ningún partido político ni expresó su intención de voto, pero sí que dejó el mensaje de la importancia de estar informados de lo que ocurre para tener un contexto y unos conocimientos previos antes de ejercer el derecho a voto, aunque él no se posicionó por ninguna idea en concreto.

"Las elecciones serán el mismo día de la final de la Davis", recordó Alcaraz, y es que las elecciones del próximo 29 de noviembre coinciden con una jornada deportiva de excepción, con muchos deportistas españoles de primer nivel implicados en sus diferentes disciplinas y que deberán usar el voto por correo para participar en la cita electoral. En el caso de Alcaraz y de la Armada Española, para que las elecciones les pillen en la final de la Davis, deberán vencer a Austria en cuartos de final y luego derrotar al ganador del cruce entre Alemania y Gran Bretaña.

Carlos Alcaraz aprovechó la pregunta en sala de prensa para afirmar que está "muy agradecido de ser español", por lo que siempre es un orgullo representar a su país.