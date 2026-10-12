La explicación de Carlos Alcaraz sobre por qué se ha dejado bigote en Shanghai: "Quedamos todo el equipo en dejárnoslo si ganaba en Tokio"

El tenista murciano se estrenó a lo grande en Shanghai ante Juanma Cerúndolo y ahora tiene que afrontar la tercera ronda frente a Zizou Bergs

Lo de los cambios de 'look' de Carlos Alcaraz ya no sorprenden a nadie. Ni tampoco sus celebraciones raras según cada torneo. De hecho, se aventuran cosas extrañísimas para explicar lo que significan cuando a veces el significado es simple, una apuesta o algo parecido, como ocurrió con 'el arquero' en el pasado US Open.

A Alcaraz lo hemos visto rapado -o casi- y con el pelo largo actual, con perilla, barba y, ahora, con bigote. Lo de este nuevo 'look' ha sorprendido, sobre todo, porque dos días antes posó con el trofeo de Tokio con barba.

El tenista murciano se presentó en su debut ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, al que doblegó por un doble 6-3, con esa nueva imagen y, lógicamente, fue preguntado por ello en la ruda de prensa posterior, así como por la otra novedad que presentó: una novedosa camiseta sin mangas.

Sobre lo primero dejó claro que, como en el caso del arquero, se trataba de una apuesta con su equipo. "Antes del torneo de Tokio quedamos con todo el equipo que si ganaba el torneo nos íbamos a dejar bigote. Todos. Y ha sido lo que ha sucedido. Es divertido llevar mostacho y vamos a estar así toda la semana del torneo si llegamos a las rondas finales", señala en referencia a los miembros de su equipo también lucían esa misma novedad.

Carlos Alcaraz anuncia cambios futuros

En cuanto a la vestimenta, Carlos Alcaraz dejaba claro que era algo que quería introducir y que cada vez vamos a verlo más con la indumentaria con la que se identifique y se sienta cómodo. "Si te sientes bien con lo que llevas puesto, con tu ropa y tu estilo, todo es mucho mejor. Tienes más confianza y te sientes mejor cuando saltas a la pista", advertía el tenista español.

En este sentido, el de El Palmar reconocía que estaba introduciendo cambios. "Ahora estoy cambiando un poco de estilo y probando para decidir qué equipación voy a llevar en la pista. Estoy muy contento con las nuevas prendas, me siento muy cómodo y tengo confianza con ellas. Ahora se trata de jugar un buen tenis y llegar lejos en el torneo para poder llevarlas el mayor número de partidos posible", sentenciaba.

De momento, tiene asegurado un nuevo partido este lunes (12:00 horas) ante el belga Zizou Bergs, en la tercera ronda del Master 1.000 de Shanghai, fase en la que han caído este domingo los Top-10 Frances Tiafoe y Ben Shelton. El primero de ellos a manos del andaluz Alejandro Davidovich.

Todos ellos iban por la otra parte del cuadro, por la de Alcaraz van, aparte de Pablo Carreño y Rafa Jódar, Arthur Fils, Taylor Fritz, Daniil Medvedev, Tommy Paul... El nivel es altísimo y, por ahora, no ha caído en su lado ninguno de los favoritos.