Sira Martínez, de 26 años e hija de Luis Enrique, y el accidente mortal: posibles consecuencias y situación del caso

La joven, hija del entrenador del PSG, viajaba como copiloto en un vehículo cuyo conductor ha sido imputado por homicidio imprudente tras una colisión en Oliva (Valencia) en la que falleció un motorista de 20 años

Sira Martínez ha desarrollado su propia trayectoria lejos de los focos del fútbol y de su padre, aunque su apellido la ha situado en numerosas ocasiones en la actualidad. Hija de Luis Enrique Martínez, actual entrenador del PSG, y de Elena Cullell, lleva años vinculada al mundo de la equitación, una de sus grandes pasiones, siendo amazona profesional y compitiendo a nivel internacional. Su nombre, sin embargo, ha aparecido estos días en las noticias por un suceso trágico.

La joven viajaba como copiloto en un coche que se vio involucrado en un accidente mortal en la carretera N-332, a su paso por Oliva, en Valencia. El siniestro se produjo el pasado jueves, alrededor de las 20:00 horas, y terminó con la vida de un motorista de 20 años.

La investigación del accidente mortal

El vehículo en el que viajaba Sira Martínez estaba conducido por un jinete británico de 41 años. El hombre, según La Voz de Galicia, ha sido imputado por un presunto delito de homicidio imprudente después de que el turismo colisionara con la motocicleta.

Las primeras informaciones apuntan a que el conductor habría realizado un giro en un tramo en el que esa maniobra no estaría permitida, incorporándose a otra vía e impactando contra el motorista. Tras el choque, el conductor de la moto salió despedido y falleció a consecuencia de las lesiones sufridas.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU). Los sanitarios trataron de reanimar al motorista, pero no pudieron hacer nada por él. Por su parte, los ocupantes del coche resultaron ilesos físicamente.

Al conductor se le practicaron pruebas de alcohol y drogas, ambas con resultado negativo, según las informaciones difundidas sobre el caso. La investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar las posibles responsabilidades.

El impacto emocional en Sira Martínez

Aunque no sufrió lesiones físicas, el accidente habría tenido consecuencias emocionales para la hija de Luis Enrique. Según fuentes cercanas a su entorno citadas por Diez Minutos, la joven quedó en estado de shock tras lo ocurrido y el suceso le ha provocado un profundo impacto. Por el momento, ni Sira ni su padre se han pronunciado públicamente sobre el accidente.

La joven, que también fue conocida su relación sentimental con el futbolista Ferran Torres, ha mantenido un perfil propio, ligado sobre todo a la equitación.

Una pérdida que marcó a la familia

La vida de Sira, como la de toda la familia de Luis Enrique, ha estado marcada por una historia especialmente dolorosa. En 2019 sufrieron la muerte de Xana, la hija menor del técnico asturiano, que falleció a los nueve años tras luchar contra un cáncer de huesos. Una pérdida que cambió la vida de todos sus miembros y sobre la que Sira habló en una entrevista con Vanity Fair. "Soy muy sensible, pero cuando tengo que ser fuerte también lo soy", reconoció entonces.

En aquella conversación, la joven también explicó cómo la enfermedad y la muerte de su hermana habían cambiado su forma de afrontar la vida. "Lo que he vivido con mi hermana me ha hecho ver la vida de otra manera. Antes me agobiaba ante el mínimo problema. Ahora me paro a pensar que hay que vivir y disfrutar de cada momento. No se sabe cuándo va a ser nuestro final. Intento sobrellevarlo bien y sacarle el lado positivo a todo", afirmó.

Ahora, mientras las autoridades continúan investigando el accidente de Oliva, el entorno de Sira Martínez afronta las consecuencias de un suceso trágico en el que perdió la vida un joven motorista.