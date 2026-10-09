Santaelena y el consejo de Luis Aragonés: "Ladrillo señores, ustedes inviertan en ladrillo"

El exjugador del Atlético de Madrid Alfredo Santaelena cuenta como siguió la sugerencia de 'el sabio de Hortaleza' para invertir el dinero que ganó con el fútbol

La carrera de un futbolista profesional suele terminar mucho antes que la de otros trabajadores. Por eso, saber qué hacer con los ingresos obtenidos durante esos años puede marcar una gran diferencia cuando llega el momento de colgar las botas. Alfredo Santaelena, ex del Atlético de Madrid y del Deportivo de A Coruña, tuvo presente esa realidad y encontró una referencia en uno de los entrenadores que más le marcaron, Luis Aragonés.

El exfutbolista, de 59 años, recuerda que el técnico madrileño insistía a sus jugadores en la importancia de invertir en el sector inmobiliario. Un mensaje que no cayó en saco roto y que Santaelena terminó convirtiendo en una de sus principales decisiones económicas.

"Ladrillo, señores, ustedes inviertan en ladrillo", les repetía Aragonés, según recuerda el exfutbolista. Santaelena hizo caso a aquella recomendación y destinó parte de sus ganancias a comprar viviendas. En total, adquirió cuatro pisos, una inversión que concibió pensando en el futuro. "A esa edad, uno es un crío y queda mucha vida por delante. Por eso ponía tanta atención en lo que decía Luis Aragonés", asegura.

"Yo invertí el dinero en pisos. Compré cuatro y ahí es donde está mi plan de jubilación. Yo acabé con 33 años de futbolista", contaba en una entrevista en 2023.

La trayectoria de Santaelena está ligada a algunos de los clubes más reconocidos del fútbol español. En el Atlético de Madrid conquistó dos Copas del Rey, en 1991 y 1992, y posteriormente formó parte del Deportivo que levantó la Copa en 1995, el primer gran título de la historia del conjunto gallego. También jugó en el Sevilla FC o en el Getafe.

Del césped a los banquillos

Tras su retirada como futbolista, Santaelena no se alejó del fútbol. Su siguiente etapa profesional estuvo vinculada a los banquillos, una labor en la que ha acumulado años de experiencia y que le ha permitido continuar ligado a su deporte.

El propio exjugador ha explicado que, aunque la situación económica pudiera permitirle llevar una vida más tranquila, necesitaba seguir trabajando y entrenando. Esa vocación ha acompañado su recorrido después de dejar de competir como futbolista.

Pegaso Tres Cantos, CD Cobeña, CD Ciempozuelos, Unión Deportiva Ibiza, UD Marbella, Fútbol Alcobendas Sport, Club Atlético de Madrid C y B, Cádiz CF, UD San Sebastián de los Reyes, Fútbol Alcobendas Sport, DUX Internacional de Madrid, Club de Fútbol Rayo Majadahonda, San Fernando CD, C.D. Toledo y, actualmente, el CF Fuenlabrada, son los banquillos por los que Alfredo Santaelena ha pasado.

La recomendación de Aragonés, mientras tanto, permanece como uno de los consejos que más recuerda de su etapa como jugador. Una frase sencilla que Santaelena decidió llevar a la práctica y que terminó influyendo en la forma en la que preparó su futuro lejos del terreno de juego.