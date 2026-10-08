Manolo González (47 años): "No tengo ni puta idea de lo que pasará"

El técnico del cuadro perico aprovechó la previa del duelo ante el Málaga para elogiar la figura del director deportivo Monchi. "he estado más tranquilo en lo que se refiere al ruido de fuera. Con el director deportivo la relación es buena. Creo que una persona como Monchi, con la trayectoria que tiene, que te ve trabajar en el día a día, confíe en ti, pienso que es importante", afirmó

El Espanyol no ha empezado la temporada del mismo modo que inició el pasado curso. A pesar de esto, la afición de Cornellá y el propio Manolo González firmarían tener una primera vuelta tranquila y no sufrir tanto en la segunda como ya ocurrió en la 2025/26. Después de siete jornadas de LaLiga EA Sports, el Espanyol suma siete puntos y solo está a dos de los puestos de descenso.

Esta situación, agravada por dos derrotas consecutivas en las jornadas siete y seis, provocó que la figura de Manolo González empezase a cuestionarse. Ante estas dudas, Monchi ha salido en los últimos tiempos para ratificar a Manolo González en el puesto de entrenador del Espanyol. Este jueves, en la previa del encuentro del próximo viernes entre Málaga y Espanyol, Manolo González confesó que la tranquilidad no ha sido precisamente su estado más habitual en el conjunto catalán.

Manolo González y la inseguridad como entrenador del Espanyol

Manolo González se sinceró en rueda de prensa para confesar que desde que llegó al primer equipo no ha estado nunca tranquilo a excepción de la primera vuelta del pasado curso "Desde que subí al primer equipo nunca he estado tranquilo aquí, no te voy a engañar. Quizás el tramo de la primera vuelta del año pasado es cuando he estado más tranquilo en lo que se refiere al ruido de fuera".

Manolo González no quiere pensar demasiado en si el partido ante el Espanyol puede suponer su despido si cae derrotado ante los de Funes: "No lo sé. No. Realmente no lo siento así. Lo que pasará, no lo sé. No sé si hoy, cuando cruce una calle en Málaga, me atropellará un coche. Entonces yo no tengo ni puta idea de lo que pasará, pero realmente no lo sé. A mí el club me transmite tranquilidad, me transmite confianza, los jugadores también, el vestuario también, porque, vuelvo a decir lo de siempre, si los jugadores no confían, no pinto nada aquí".

El agradecimiento de Manolo González a Monchi

Manolo González no quiso desaprovechar la ocasión para agradecer a Monchi la confianza depositada en su trabajo: "Con el director deportivo la relación es buena. Creo que una persona como Monchi, con la trayectoria que tiene, que te ve trabajar en el día a día, confíe en ti, pienso que es importante. Le estoy agradecido y le doy mucho valor también por venir de la persona de la que viene".

Manolo González promete trabajar al máximo en el Espanyol

Dejando atrás la inseguridad que le genera el puesto de entrenador a Manolo González, el técnico catalán prometió trabajo y buscar soluciones: "A partir de aquí, lo único que puedo hacer es trabajar al máximo, intentar buscar soluciones, intentar darle la vuelta a lo que ha pasado en estos últimos partidos, volver a coger las sensaciones que el equipo venía teniendo antes y darle la vuelta a esta situación, que no ha sido buena en los últimos dos partidos".

El entrenador perico reconoció que nota la presión de ser el técnico del Espanyol: "También sé que, como te digo, desde el primer día notas esta presión y tienes que saber convivir con ella. En ese aspecto estoy bien, estoy fuerte, estoy convencido de darle la vuelta a la situación y de que el equipo mejore. Pero, al final, no me queda otra que hacer lo que te he dicho: trabajar como un animal el tiempo que pueda y dejarme todo lo que tengo dentro para que el equipo mejore".

Manolo González, respaldado por le vestuario

Manolo González también reconoció que para él es muy importante el respaldo que tiene por parte del vestuario desde que cogió al equipo cuando militaban en Segunda división: "Bueno, ha sido importante desde el primer día que llegué. Siempre he dicho lo mismo: siento una gratitud enorme hacia los jugadores desde el día que subí en marzo al primer equipo, que conseguimos ascender, que conseguimos mantenernos, y siento una gratitud enorme por todos los futbolistas desde el primer día que llegué porque siempre me lo han demostrado".

Por último, el catalán quiso resaltar algunos de los aspectos que hace bien el Málaga, a pesar de ser colista: "Yo intento no analizar a los rivales por si van primeros o si van últimos. Si ves al Málaga, hace muchas cosas bien. Es un equipo ofensivo, atrevido y que compite bien. De hecho, el último partido en Getafe no merece perder, por decir alguna cosa, y acaba perdiendo. Ha tenido partidos en los que ha merecido más de lo que tiene. El día del Deportivo también. El día del Levante sí que fue un partido muy igualado, aunque cometió un penalti, pero es un equipo que hace las cosas bien".