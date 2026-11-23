El Elche visita el Ciutat de Valencia para medirse al Levante en un duelo directo entre dos equipos que buscan ganar distancia con la zona de descenso

El Ciutat de Valencia será el escenario del encuentro entre el Levante y el Elche para cerrar este lunes la jornada 13 de La Liga EA Sports. Un derbi autonómico marcado por la necesidad de ambos equipos a sumar puntos. Los granotas consiguieron un empate sin goles ante el Celta en Balaídos en su último compromiso liguero, mientras que el equipo ilicitano encadena dos derrotas consecutivas, frente al Valencia y al Betis. Con 11 puntos, el Levante ocupa la decimoséptima posición, justo por delante de un Elche que suma 10 y se encuentra en puestos de descenso.

El Levante quiere aprovechar el factor campo

El conjunto de Luís Castro afronta una oportunidad importante para poner tierra de por medio con la zona baja. El empate sin goles ante el Celta permitió a los granotas volver a sumar después de dos derrotas consecutivas, aunque el equipo sigue teniendo dificultades para generar ocasiones y encontrar el camino del gol.

La actuación de Mathew Ryan fue determinante en Balaídos para que el Levante pudiera llevarse un punto. Ahora, ante su afición, los granotas buscarán dar un paso más y transformar las buenas sensaciones defensivas en una victoria que les permita ganar tranquilidad en la clasificación.

Lograr la victoria supondría ampliar la distancia con el Elche hasta los cuatro puntos y dejar atrás, al menos por el momento, los puestos de descenso.

El Elche en reconstrucción

El conjunto ilicitano afronta el derbi en un momento de cambios y con la necesidad de recuperar las sensaciones que mostró durante buena parte del inicio de temporada. Las últimas derrotas ante el Valencia por 0-1 y el Betis por 0-2 han frenado su progresión y han dejado al equipo en puestos de descenso, aunque todavía tiene margen para cambiar su situación.

Antes de esos dos tropiezos, el Elche había conseguido una importante victoria por 0-3 en su visita al Rayo Vallecano. Ahora, los de Martín Anselmi necesitan recuperar esa versión competitiva y mejorar sus prestaciones ofensivas para volver a sumar de tres.

Martín Anselmi, entrenador del Elche / Imago

La visita al Ciutat de Valencia supone una prueba para los franjiverdes. Una victoria le permitiría adelantar al Levante en la clasificación y abandonar la zona de descenso, mientras que una derrota supondría la tercera consecutiva y entrar en una situación delicada en los puestos bajos de la liga.

Alineaciones probables de Levante y Elche

Levante: Ryan; Toljan, Dela, Mandi, Manu Sánchez; Requena, Olasagasti, Iván Romero; Brugué, Etta Eyong y Thiago Fernández.

Elche: Dituro; Sangaré, Fede Redondo, Chust, Revivo; Morcillo, Lemar, Gonzalo Villar; Tete Morente, Fer Niño y Germán Valera.

Horario y dónde ver el Levante-Elche en televisión

El encuentro entre el Levante y el Elche CF se disputa este lunes 23 de noviembre, a partir de las 18:30 horas, en el estadio de El Ciutat de Valencia. El partido, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga EA Sports, podrá seguirse en directoa por televisión a través de DAZN.