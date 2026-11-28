El club rojiblanco ya trabaja en reforzar la plantilla en enero, aunque las limitaciones económicas y las oportunidades que ofrezca la ventana invernal marcarán los movimientos de una dirección deportiva que presume de comunicación constante con el míster argentino

Mateu Alemany ha decidido recoger el guante de Diego Pablo Simeone. Apenas 24 horas después de que el entrenador del Atlético de Madrid reclamase públicamente la llegada de refuerzos para afrontar con mayores garantías la segunda mitad de la temporada, el director de fútbol profesional ha confirmado que el club ya trabaja en esa posibilidad, sin esconder las dificultades que entraña el mercado invernal ni las limitaciones que impone el 'fair play' financiero.

Queda claro que el mensaje del 'Cholo' no ha caído en saco roto. El técnico rojiblanco fue especialmente contundente el viernes al reconocer que el equipo necesita incorporar futbolistas para seguir peleando por los objetivos y mantener el pulso con Real Madrid y Barcelona. Una petición que Alemany ha abordado con naturalidad, dejando claro que existe sintonía entre ambos ﻿y desterrando que haya ningún tipo de distanciamiento por las palabras del argentino.

Alemany y Simeone, en plena sintonía

El dirigente rojiblanco quiso zanjar cualquier posible interpretación de discrepancias entre la dirección deportiva y el cuerpo técnico, insistiendo en que el diálogo es constante ﻿y que ambos tienen claro el camino a seguir. "Creo que tenemos una comunicación continua, muy buena, y tenemos claras las cosas", explicó antes del encuentro ante el Elche.

Alemany no esquivó la posibilidad de acudir al mercado de enero y, de hecho, se mostró esperanzado con la opción de repetir una operación similar a la del pasado curso, cuando el Atlético encontró incorporaciones tan importantes como la de Ademola Lookman además de Obed Vargas y Rodrigo Mendoza que terminaron dando un impulso al equipo. "Ojalá podamos repetir, por ejemplo, el año pasado, que la verdad salió bastante bien", apuntó.

Ademola Lookman en su presentación como nuevo jugador del Atlético de Madrid. / ED

Eso sí, el ejecutivo balear recordó que no basta con detectar necesidades y buscar jugadores, sino que también hay que cuadrar las operaciones con la realidad económica de la entidad y encontrar futbolistas que realmente puedan mejorar lo que ya hay. El margen que ofrece el 'fair play' financiero y las oportunidades que aparezcan durante el mercado serán determinantes para concretar cualquier movimiento.

En este menester, ha comenzado a tratarse la posibilidad de dar salida a Lookman tan solo un año después de su fichaje y también a Alexander Sorloth, ambos ahora lesionado.

La confianza de Alemany en la plantilla

Pese a abrir la puerta a nuevas incorporaciones, el director deportivo también quiso reivindicar el nivel del grupo que actualmente dirige Simeone. Las lesiones han reducido las alternativas en determinadas posiciones, pero Alemany considera que el equipo está demostrando que tiene recursos para mantenerse entre los aspirantes. "Yo creo que tenemos una muy buena plantilla. Eso está demostrado. Ciertamente, también, como siempre, las lesiones afectan, pero creo que la plantilla está demostrando su capacidad, su profundidad para estar ahí, compitiendo arriba con todo", señaló.

En los despachos rojiblancos se rastrean diferentes perfiles para reforzar el equipo, con un lateral izquierdo, un central y un jugador de banda ofensivo entre las necesidades identificadas. Las bajas de Cristian Romero, Ademola Lookman y Alexander Sorloth han condicionado las alternativas de Simeone, que espera recuperar efectivos y, si el mercado lo permite, sumar piezas que aumenten la profundidad de su plantilla.

Simeone, satisfecho tras la victoria en Elche

Después del triunfo en el Martínez Valero, Simeone también valoró el sufrimiento de su equipo para sacar adelante un encuentro que pudo haber cerrado antes. El argentino destacó que el Atlético tuvo ocasiones suficientes para evitar que el resultado peligrase en los últimos minutos y se mostró satisfecho con la capacidad de sus jugadores para gestionar los diferentes momentos del partido. "Hemos sabido sufrir", resumió el técnico, que recordó que el Elche ya había competido hasta el final en otros encuentros ante rivales de entidad. También puso en valor la buena dinámica rojiblanca lejos de casa, con seis victorias consecutivas como visitante.

Diego Pablo Simeone en el Martínez Valero. / IMAGO

"Gestionamos bien el partido con el 0-2, pero ellos se metieron en el partido con un error", indicó en alusión al fallo de Marc Pubill.

El 'Cholo', además, volvió a respaldar a Julián Álvarez, autor de un gol en el encuentro, reclamando que recupere su mejor versión anímica y futbolística: necesita estar "fuerte, con alegría y entusiasmo" para ofrecer todo lo que el equipo espera de él.