Yeremay Hernández avisa al Deportivo de la Coruña: "Me encantaría salir por la puerta grande"

Yeremay Hernández, héroe del ascenso del Deportivo de la Coruña a Primera División con 11 goles y 10 asistencias, afronta el interés europeo con calma. Insiste en que solo piensa en seguir en el conjunto de Antonio Hidalgo, aunque admite que sueña con "salir por la puerta grande"

Yeremay Hernández ha sido una de las claves del ascenso del Deportivo de la Coruña a Primera División. Sus 11 goles esta temporada en laLiga Hypermotion, a falta de la última jornada, le dejan en el escaparate de muchos equipos de Europa. Por ello, el delantero de 23 años ha salido al paso de los rumores y ha explicado que ahora mismo no piensa en otra cosa que en su continuidad en el conjunto de Antonio Hidalgo.

Sin embargo, Yeremay Hernández ha hecho saltar las alarmas con sus palabras confesando que le dijo al club que le encantaría "salir por la puerta grande". Por ello, las dudas se mantienen en el aire en un jugador que tiene contrato con el Deportivo de la Coruña hasta 2030, pero la temporada que ha firmado con los de Antonio Hidalgo atrae a varios equpos de Europa que ya han podido llamar a su puerta.

Yeremay Hernández mantiene la calma ante el interés europeo: "Estoy en mi casa y no pienso en otra cosa"

Yeremay Hernández viene de ser el máximo goleador del Deportivo de la Coruña, junto con Zakaria Eddahchouri, con once goles. El delantero de 23 años, en su sexta temporada en el equipo gallego, ha sido clave en el ascenso a Primera División, firmando además 10 asistencias vitales para los de Antonio Hidalgo. Sin embargo, su futuro sigue siendo incierto por los diferentes intereses de equipos de Europa en su fichaje.

Por ello, Yeremay Hernández, en una entrevista con El Partidazo de Cope, ha querido explicar cómo está la situación actualmente: "Le dije al club que a mí me encantaría salir del por la puerta grande. No sé si será este mercado, el siguiente, el otro, o dentro de... o igual no salgo. Yo ahora mismo estoy disfrutando y estoy tranquilo porque estoy en mi casa, y no pienso en otra cosa".

Yeremay Hernández admite que jugó lesionado: "He mentido muchas veces para no perder minutos"

Por otra parte, Yeremay, en el foco de equipos de Portugal, ha hablado de sus problemas en el pubis que ha sufrido esta temporada, que le dejaron sin participar en dos encuentros el pasado mes de marzo. El delantero del Deportivo de la Coruña confiesa que no dijo la verdad en su momento para seguir teniendo minutos: "Sí, sí, sí. He mentido muchas veces".

No obstante, Yeremay Hernández dijo basta y tuvo que recurrir a los servicios médicos para curar un problema que le impedía mostrar su mejor versión: "Llegó un punto en el que me dolía tanto que tenía que decirlo porque se me veía el culo en el campo". Tras ello, el futbolista de 23 años le costó más de un mes de recuperación para ser titular de nuevo, viendo puerta el 20 de abril frente al Mirandés.

Antonio Hidalgo ultima el cierre en Riazor con rotaciones, fiesta por el ascenso y el sueño de acabar líderes

De esta manera, Antonio Hidalgo, el arquitecto del ascenso del Deportivo, prepara el partido contra Las Palmas del próximo domingo ante Las Palmas en Riazor, en el que apunta a salir titular Yeremay Hernández. Sin embargo, el ascenso matemático del equipo gallego podría hacer que el exentrenador del Sevilla Atlético haga rotaciones e introduja cambios en su once inicial con respecto a ambos partidos.

En cualquier caso, Riazor vivirá un día de fiesta, ya que despide al Deportivo de la Coruña tras lograr el ascenso matemático a Primera División ocho años después. El conjunto de Antonio Hidalgo, sin embargo, podría acabar la temporada incluso en la primera posición de la tabla de LaLiga Hypermotion, ya que está a tan solo dos puntos del Racing de Santander, que recibirá en El Sardinero al Cádiz en la última jornada de Segunda División.