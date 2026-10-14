David Mella, el apoyo de Yeremay en su lesión: "Con el trabajo que hace creo que está ya al cien por cien desde hace unas semanas"

David Mella se acerca a su mejor versión en el Deportivo y no se olvida de Yeremay, su amigo desde las categorías inferiores. El extremo gallego ha desvelado cómo acompaña al canario en su recuperación de la lesión de pubis y reconoce que está al 99 % físicamente tras superar sus propios problemas

David Mella empieza a dejar atrás los problemas físicos y se acerca a su mejor versión con el Deportivo de La Coruña. El extremo gallego también ejerce de apoyo para Yeremay, su amigo desde las categorías inferiores, en plena recuperación de las molestias de pubis que arrastra el canario.

Una amistad que va más allá del fútbol

La relación entre David Mella y Yeremay Hernández es una de esas conexiones que se construyen mucho antes de llegar al fútbol profesional. Ambos han crecido dentro de la estructura del Deportivo, han compartido etapas en las categorías inferiores y ahora afrontan juntos el reto de consolidarse en Primera División. Por eso, cuando uno atraviesa un momento complicado, el otro también intenta estar a su lado.

Mella explicó que aprovecha los viajes del equipo para acompañar al canario y ayudarle a mantener la calma durante su recuperación. "Siempre estoy con él en la habitación en los viajes, intento que tenga un poco de calma con esa lesión", confesó. El extremo también quiso recordar que este tipo de problemas físicos requieren paciencia: "Por mucho que quieras, no se va de un día para otro".

El gallego considera que la recuperación no depende únicamente del trabajo físico, sino también de la fortaleza mental para convivir con las molestias. En ese sentido, destacó el esfuerzo que está realizando su compañero: "Con el trabajo que hace en el gimnasio, a nivel mental con el psicólogo, creo que Yeremay está ya al cien por cien desde hace unas semanas". Las palabras de Mella llegan después de que Yeremay haya vuelto a dejar muestras de su calidad en este arranque liguero. El canario fue uno de los protagonistas del último encuentro ante la Real Sociedad, en el que marcó de penalti y disputó los 90 minutos, pese a la derrota del Deportivo por 3-2.

Mella también busca su mejor versión

Mientras acompaña a su amigo, David Mella continúa trabajando para recuperar su mejor nivel. El extremo ha ido dejando atrás los problemas físicos que condicionaron su anterior temporada y se muestra satisfecho con la evolución que está experimentando en este inicio de curso. "Creo que físicamente estoy al 99% ya", reconoció. El futbolista considera que todavía necesita acumular minutos para recuperar por completo la chispa y el ritmo competitivo, pero asegura encontrarse en buenas condiciones. "Me falta ese uno por ciento de chispita, de un poco más de minutos y de ritmo de partido. Pero, por el resto, estoy a tope", añadió.

Su adaptación a las exigencias de la máxima categoría también pasa por asumir diferentes funciones dentro del equipo de Antonio Hidalgo. Aunque se siente especialmente cómodo jugando como extremo, Mella no pone condiciones a la hora de ayudar al Deportivo. Eso sí, tiene clara su preferencia por la banda izquierda, una posición en la que ha jugado durante buena parte de su formación.

"La verdad es que un poco echo de menos esa banda a la que tantos años estuve pegado", admitió. Incluso bromeó con los comentarios que escucha sobre la posibilidad de acabar jugando como lateral izquierdo: "No me gusta y me niego a pensarlo". Pese a ello, dejó claro que aceptará cualquier responsabilidad que le encomiende el técnico: "Si me toca jugar en la derecha atrás o en la izquierda, lo cojo encantado y trabajaré para dar mi mejor nivel".