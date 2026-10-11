Seedorf vuelve a los banquillos siete años después: Brasil, su destino

El neerlandés regresa como entrenador tras su última aventura con Camerún en 2019, ahora tiene el reto de reflotar a un histórico de Brasil como Corinthians

Clarence Seedorf vuelve a los banquillos y lo hará en Brasil, país en el que colgó las botas como futbolista en 2014. El Corinthians ha anunciado este domingo, tras una racha de varias derrotas en la liga, la contratación como entrenador del exfutbolista neerlandés Clarence Seedorf hasta finales de 2027.

La noticia, sin duda, ha sorprendido ya que el holandés llevaba sin entrenar más de siete años, desde que fuera destituido como seleccionador de Camerún. En los últimos años había estado ejerciendo como miembro del Consejo Supervisor de la Federación Neerlandesa de Fútbol.

Sin embargo, siete años después Clarence Seedorf volverá a ejercer como primer entrenador, después de haber pasado por los banquillos del AC Milan y del Deportivo de La Coruña, con la intención de llevar al Corinthians a las posiciones altas de la tabla.

El club de São Paulo, uno de los más populares de Brasil, informó en un comunicado su confianza en que su nuevo técnico, quien sustituye al despedido Fernando Diniz, ayude a sacar al equipo del bache que atraviesa. "Escogimos con base en el perfil de trabajo que imaginamos para el Corinthians y estoy seguro de que él y su comisión técnica nos ayudarán a superar este momento delicado en la liga", dijo en declaraciones citadas en el comunicado el presidente del club, Omar Stabile.

Seedorf, exjugador de Real Madrid, Ajax, Inter o Milan, entre otros clubes, afirmó que comandar el Corinthians es "una honra y una gran responsabilidad" y que quiere construir un equipo que "luche por cada balón, cada minuto, cada victoria".

El Corinthians, que tiene como principal figura al también neerlandés Memphis Depay, se encuentra en la decimosexta posición de la tabla, a una de la zona de descenso, cuanto faltan ocho jornadas para el final del campeonato. El nuevo técnico ya tiene experiencia con equipos brasileños pero no en los banquillos, ya que jugó en el Botafogo de Río de Janeiro entre 2012 y 2013, un hecho que pesó en la decisión del Corinthians de contratarlo.

Seedorf, ante una nueva oportunidad en los banquillos

Clarence Seedorf afronta un nuevo desafío en su carrera como entrenador tras una trayectoria marcada por oportunidades en grandes escenarios y proyectos que no terminaron de consolidarse. El neerlandés, una de las figuras más reconocidas de su generación como futbolista, busca ahora encontrar en los banquillos la continuidad que hasta el momento se le ha resistido.

Su aventura comenzó en enero de 2014, cuando asumió las riendas del AC Milan apenas unos meses después de colgar las botas. El reto era mayúsculo: devolver al conjunto rossonero a la senda de los resultados. Pese a lograr once victorias en 22 partidos, terminó octavo en la Serie A y fue destituido al finalizar la temporada.

Dos años después, Seedorf probó suerte en China al frente del Shenzhen FC. Su experiencia fue breve y los resultados no acompañaron: tres victorias en trece encuentros precipitaron el final de su etapa. En febrero de 2018 llegó al Deportivo de La Coruña, con la difícil misión de evitar el descenso. Sin embargo, el equipo gallego no consiguió reaccionar y acabó perdiendo la categoría. Seedorf cerró su etapa con apenas dos triunfos en 16 partidos.

Su siguiente destino fue la selección de Camerún, a la que dirigió durante la Copa Africana de Naciones de 2019. La eliminación en octavos de final frente a Nigeria puso fin a su aventura al frente de los Leones Indomables.

Actualmente ejercía de miembro del Consejo Supervisor de la Federación Neerlandesa de Fútbol pero ahora le vuelve a aparecer una oportunidad para reivindicarse. Su experiencia como jugador le avala, pero el fútbol de élite sigue esperando que transforme su prestigio sobre el césped en una trayectoria sólida desde el banquillo. Conquistó cuatro títulos de la Liga de Campeones con Ajax, Real Madrid y Milan, y disputó el Mundial de 1998.