Pablo Martínez, a un paso de firmar por el Málaga

El antiguo capitán del Levante UD negocia los últimos términos de su contrato con el equipo de Juanfran Funes, que buscaba experiencia y músculo para su centro del campo en LaLiga

El Málaga ha dejado muy avanzada este martes la incorporación de Pablo Martínez, centrocampista madrileño de 28 años que se encuentra libre desde el 1 de julio tras finalizar su contrato con el Levante. Las conversaciones pueden quedar resueltas en las próximas horas.

El acuerdo responde a una necesidad concreta del conjunto blanquiazul para su regreso a LaLiga. Juanfran Funes ganaría una pieza versátil y experimentada para una medular castigada por las lesiones antes del estreno frente al Atlético de Madrid.

Pablo Martínez y el Málaga aceleran antes de visitar al Atlético de Madrid

La información adelantada por Matteo Moretto sitúa la negociación en su fase definitiva. Las partes están muy cerca de cerrar las condiciones contractuales y el fichaje podría quedar encarrilado por completo durante las próximas horas. No han trascendido todavía la duración del vínculo ni las cantidades acordadas.

El Málaga no tendría que pagar un traspaso al Levante, ya que Pablo Martínez finalizó su contrato el 30 de junio. La inversión quedaría concentrada en el salario del futbolista y en las condiciones pactadas para su incorporación.

El momento elegido añade urgencia al movimiento. El equipo de Juanfran Funes debuta este miércoles 19 de agosto, a las 21.00 horas, contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Carlos Dotor se encuentra entre las bajas del conjunto andaluz, de modo que la llegada de otro centrocampista ampliaría inmediatamente las alternativas del entrenador, aunque los plazos dificultan que Pablo Martínez pueda entrar en esa primera convocatoria.

La dirección deportiva encabezada por Loren Juarros llevaba varios días buscando un mediocentro con presencia física, recorrido y capacidad para descargar de minutos a Izan Merino. El madrileño no es un pivote puramente posicional, pero puede actuar como ‘6’ o como interior, sostener la circulación y aparecer en campo contrario.

Pablo Martínez deja 155 partidos en el Levante antes de acercarse al Málaga

El posible nuevo refuerzo blanquiazul abandonó Orriols después de siete temporadas. Llegó en 2019 para incorporarse al Atlético Levante, debutó con el primer equipo ese mismo año y terminó portando el brazalete en Primera división. Su despedida del Levante dejó un balance de 155 partidos oficiales y 12 goles y 18 asistencias, además de otros 20 encuentros con el filial.

Durante ese recorrido también jugó cedido en el Mirandés y la SD Huesca. Ambas experiencias completaron la formación de un centrocampista que destaca por su despliegue, la llegada desde segunda línea y la capacidad para asumir distintas alturas dentro del mismo partido. Su pie derecho y sus 1,82 metros ofrecen a Funes una alternativa diferente a los perfiles que ya tiene en la plantilla.

La última temporada refuerza su candidatura. Pablo Martínez disputó 27 partidos en LaLiga 2025/26, acumuló 1.865 minutos y terminó con un gol y cinco asistencias. Fue, junto a Jon Ander Olasagasti, el máximo asistente del Levante en el campeonato.

Su salida no respondió a una pérdida total de protagonismo. Participó con regularidad en el equipo de Luís Castro y ayudó a conseguir la permanencia, pero el club decidió no ofrecerle la renovación. Después de varias semanas como agente libre y de aparecer vinculado a Sevilla, Alavés, Elche y Almería, el Málaga es quien ha colocado ahora su propuesta más cerca de la firma.

Juanfran Funes prepara sitio a Pablo Martínez entre Izan Merino y Carlos Dotor

El centro del campo del Málaga se construyó durante el ascenso alrededor de la energía de Izan Merino, el talento de Dani Lorenzo y la versatilidad de Carlos Dotor. También han ganado presencia Pablo Arriaza, Aarón Ochoa y Ramón Enríquez. El salto a Primera, sin embargo, obliga a elevar la competencia y a repartir esfuerzos durante una temporada de 38 jornadas.

Pablo Martínez puede actuar por delante de los centrales, acompañar a Izan en partidos que exijan mayor protección o ejercer como interior con libertad para llegar al área. Sus cinco asistencias del último curso también ofrecen una vía para mejorar la producción ofensiva de una medular que no puede depender únicamente del desequilibrio de Larrubia, Juan Cruz o Aarón Ochoa.

La operación también obliga al Málaga a seguir trabajando en la gestión de las fichas. La entidad comenzó la recta final de agosto con poco espacio disponible y activó la salida de Dani Sánchez para poder completar varios refuerzos.

Pablo Martínez ya marcó al Málaga con el Levante en La Rosaleda

El centrocampista conoce bien el estadio que puede convertirse en su nueva casa. El 8 de febrero de 2025 adelantó al Levante frente al Málaga al transformar un penalti en el minuto 35. Álex Pastor igualó el encuentro tras el descanso y el duelo terminó 1-1.

Aquella tarde jugó como rival y mostró dos de las cualidades que busca ahora el conjunto blanquiazul: personalidad para asumir responsabilidades y capacidad para aparecer cerca del área. Un año y medio después, Pablo Martínez puede regresar a La Rosaleda con una camiseta diferente y con el desafío de consolidar al Málaga en la máxima categoría.

El primer paso continúa en los despachos. El estreno ante el Atlético parece demasiado cercano, por lo que el partido del lunes 24 de agosto contra el Deportivo, primero del Málaga en La Rosaleda tras regresar a LaLiga, aparece como la fecha más natural para su posible debut.