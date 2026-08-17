La situación del Málaga en el mercado antes de visitar al Atlético de Madrid en el Metropolitano

El conjunto malacitano encara su estreno ante los de Simeone con un once por ajustar y un final de mercado lleno de incógnitas. El administrador judicial del club comentó la semana pasada que "lo más importante es que no se vaya nadie de los nombres que se nos vienen a la cabeza"

El Málaga encara el comienzo de LaLiga EA Sports con varias dudas en su plantilla. Antes de visitar al Atlético de Madrid en el Metropolitano, Funes se encuentra con una delicada situación de cara a confeccionar un once a la altura para un partido de este nivel. Además, la situación en el mercado de fichajes apunta a que habrá movimientos en la recta final de agosto, con salidas pendientes de formalizar como la de Dani Sánchez.

En este sentido, hay jugadores de la plantilla con contrato en el Málaga y con una postura clara de no salir en este mercado de fichajes, como son los casos de Julen Lobete o Juanpe, que termina su vinculación con la entidad malacitana hasta 2028. Por el momento, no parece que vayan a tener lugar resciciones de contrato, algo que sí tuvo lugar anteriormente con futbolistas como Sergio Castel, Lucas Sangalli o Juan Hernández.

Movimientos a la espera en el Málaga para cerrar fichajes

El Málaga ha cerrado y oficializado los fichajes de Fernando Calero, Juan Cruz y José Salinas, procedentes del Espanyol y Leganés. Todo está en el aire en la dirección deportiva de cara a las dos últimas de mercado, pese a las diicultades con las que cuenta el club. Por otro lado, en el apartado de salidas ya han anunciado su marcha Jokin Gabilondo, Josué Dorrio, Javi Montero, Víctor García, Darko Brasac y Luismi.

Hay diferentes jugadores que podrían salir en este mercado de fichajes pese a que acaban contrato en 2027. Sin embargo, esto provoca que se quiera resolver lo antes posible el futuro de estos futbolistas, para evitar que puedan salir gratis el próximo año. Son los casos de Dani Sánchez, que ya se despidió de La Rosaleda el pasado miércoles, u otros que no tienen tanto protagonismo como Haitam Abaida o los anteriores mencionados.

El Málaga deja clara su postura: "Todos los fichajes tienen que estar en los parámetros del club"

José María Múñoz, administrador judicial del Málaga, se pronunció la semana pasada por la situación: "El director deportivo y el entrenador son los que tiene que lidiar en ese escenario del mercado. Sí hay la opción de varios fichajes y estamos trabajando todo el verano en ello. Ellos dos son los que tienen que decidir sobre las salidas y las llegadas. Todos los fichajes tienen que estar en los parámetros del club".

Admeás, José María Muñoz dejó claro que "no vamos a romper la escala salarial. Hay músculo económico para fichajes. Ayer hablé con Loren Juarros de la posibilidad de comprar un jugador. Estamos en eso. Lo más importante es que no se vaya nadie de los nombres que se nos vienen a la cabeza. Hay que mantener la estructura del equipo tanto salarial como de cantera y, luego, reforzar con lo que necesitemos".

Funes ajusta el once titular para visitar al Atlético de Madrid

A todo ello se le suma la delicada situación en la plantilla del Málaga en cuanto a lesionados. Funes llega con jugadores entre algodones y otras bajas confirmadas, ya que ha habido futbolistas que han sufrido diferentes problemas musculares a lo largo de la pretemporada. Uno de ellos es Carlos Dotor, con un esguince de ligamento en la rodilla derecha; Fernando Calero, con una fractura en varias costilla, o Adrián Niño, Juanpe y Aaron Ochoa.

De esta manera, Funes, que viene de ganar el Trofeo Costa del Sol, termina de ajustar el once de cara a la visita al Atlético de Madrid del próximo miércoles. El técnico del Málaga podría salir con una alineación muy parecida que la del pasado miércoles ante el Fulham, con jugadores indiscutibles como Alfonso Herrero, Carlos Puga, Dani Lorenzo, Izan Merino, David Larrubia y Chupe, así como José Salinas, uno de los fichajes.