Dardo de Mourinho a Rodri: "El Real Madrid no puede tener jugadores que se lo piensan"

El técnico del conjunto madridista habló este pasado martes en una entrevista para Josep Pedrerol en El Chiringuito y confirmó los contactos con el nuevo fichaje del Barcelona. "Hablé un par de veces con él y el Real Madrid le hizo una oferta muy buena"

El Real Madrid vivió este pasado martes la presentación, de manera íntima y sin periodistas, de José Mourinho en la que es su segunda etapa como técnico del conjunto blanco. Horas después de su presentación, el Barcelona confirmaba el fichaje de Rodri Hernández hasta junio de 2030. Pero las apariciones de Mourinho en televisión no se iban a limitar a las imágenes ofrecidas por el propio Real Madrid ya que concedió una entrevista para Josep Pedrerol en El Chiringuito.

Mourinho como es lógico fue cuestionado por Pedrerol por la llegada de Rodri al Barcelona y por los contactos que existieron sobre el Real Madrid. El técnico portugués se presentó con maquillaje para ocultar un moratón en uno de sus ojos a consecuencia de un moratón de "un niño" del Castilla como el mismo confirmó.

Mourinho y las dudas de Rodri para llegar al Real Madrid

Mourinho no quiso echar demasiada leña al fuego sobre la negativa de Rodri a fichar por el Real Madrid y prefirió en primera instancia confirmar la oferta que le realizó el club blanco así como las buenas relaciones con el Manchester City: "Sí, hablé un par de veces con él y el Real Madrid le hizo una oferta muy buena. Creo que hay muy buena relación con el City. Sin negociar con el City, el club tuvo contactos con Rodrigo y le hizo una oferta importante". Seguidamente Mourinho, en un tono relajado y sin alterarse, le mandó un pequeño dardo a Rodri, que en el momento en el que se emitió la entrevista, ya había lanzado su lapidaria frase de "siempre fue mi primera opción", para referirse al Barcelona.

Mou descartó a Rodri por las dudas que además de tenerlas el propio jugador, se las transmitió al técnico luso: "Rodrigo ha tenido dudas, ha dudado... y las dudas de Rodrigo me han creado dudas a mí. Es un jugador extraordinario y fue muy correcto con nosotros, nada negativo que decir. Pero el Real Madrid es de una dimensión que no puede tener jugadores que se lo piensan dos veces".

Añadió Mourinho que Rodri fue correcto con el Real Madrid y le deseó el bien, aunque no demasiado: "Tú contactas y el jugador te pregunta: “¿Cuándo tengo que ir?”. Es un poco este el concepto. Rodrigo fue muy correcto con nosotros, le deseo el bien. No demasiado bien, obviamente. Pero le deseo el bien".

El ambiente en el vestuario del Real Madrid

El pasado curso en el Real Madrid se hicieron público hasta dos encontronazos entre jugadores. En la citada entrevista, Mourinho apareció maquillado y ocultando un moratón por el que fue cuestionado y dio explicaciones: "Ha sido el pobre Lacosta, un niño del Castilla, que me dio un balonazo. Yo tenía las gafas y me dio. Pero no es por eso que no fue convocado al último partido".

Seguidamente el técnico luso aclaró que se ha encontrado en su llegada al Real Madrid a un vestuario con muchas ganas de ganar: "Me he encontrado un vestuario con muchas ganas de ganar. Me he encontrado un vestuario abierto al sentido común, porque todo lo que les pido desde el primer día es sentido común. Hasta ahora no he tenido ninguna situación de tener que ser el líder agresivo que puedo ser. Ellos me han protegido de esta versión que también es mía".

Por último, Mourinho se mostró tajante con la necesidad del Real Madrid de realizar más fichajes y sin descartar llegadas, se mostró feliz con la plantilla que tiene: "No digo que no habrá más fichajes porque el mercado está abierto, pero si me preguntas directamente si está cerrado para mí, sí. Está cerrado".