Hansi Flick apunta a más fichajes en el Barcelona

El técnico alemán, en declaraciones para los medios oficiales del club analizó la pretemporada, la capitanía de Raphinha y la posible salida de más jugadores en los próximos días. "Alguno puede irse", afirmó

El Barcelona de Hansi Flick está teniendo unos días muy movidos en lo que al mercado de fichajes se refiere. Este pasado lunes llegaron a la capital catalana tanto Joao Cancelo como Rodri Hernández, ambos han pasado reconocimiento médico este mismo martes y se espera que el anuncio de su incorporación sea oficial en las próximas horas.

Este martes, Hansi Flick, técnico del Barcelona, fue cuestionado sobre la actual plantilla, la capitanía de Raphinha, el momento de Frenkie De Jong y las posibilidades de que lleguen nuevos jugadores.

Hansi Flick no descarta nuevos fichajes en el Barcelona

Hansi Flick, cuestionado sobre el capitán del Barcelona para los próximos encuentros (incluido el Joan Gamper), confirmó que será Raphinha. Esta decisión es provisional ya que Flick prefiere esperar a que la plantilla esté cerrada al final del mercado de fichajes: "Hará el discurso Raphinha. De Jong es el tercer capitán, porque Marc y Araujo no están. Pero Frenkie no está disponible ahora mismo y he decidido los capitanes provisionalmente hasta que hagamos la votación porque la plantilla no está cerrada. Creo que llegarán más jugadores, alguno puede irse. Así que hasta que la plantilla no esté cerrada no haremos la votación. Hasta que pase esto, Raphinha es el capitán junto a Eric y Pedri. También De Jong, pero está lesionado".

El primer momento en el que Raphinha ejercerá de capitán en el Barcelona será en el Joan Gamper el próximo miércoles en el Spotify Camp Nou. Flick confesó que este duelo, a pesar de ser amistoso, también es muy especial para él al ser el primero en casa de la temporada: "Para mí también es un partido especial porque es el primero de la temporada en casa en el Spotify Camp Nou con los aficionados. La campaña pasada los ganamos todos como locales y eso fue muy importante para lograr LaLiga. El apoyo de los culés fue fantástico. Necesitamos su pasión, energía y apoyo".

El final de una pretemporada atípica en el Barcelona

El Barcelona ha sido uno de los equipos más 'perjudicados' por el Mundial y por el hecho de tener varios internacionales disputando el torneo mundialista. Flick así lo confirmó y además recordó que hasta hace una semana no podía contar con hasta ocho futbolistas del primer equipo en los entrenamientos: "Creo que esta pretemporada no es como las habituales. Hace una semana se incorporaron ocho jugadores a los entrenamientos. Nos hemos de adaptar y gestionar. Por lo que he visto los últimos días, la calidad ha subido mucho. Estoy muy contento con lo que he visto en los entrenamientos. Tenemos un equipo fantástico y estamos preparados para luchar por todo".

Volviendo sobre la capitanía provisional del Barcelona, Hansi Flick quiso aclarar su buena relación con De Jong al tiempo que alabó su profesionalidad: "Es la decisión que he tomado y la relación con De Jong es muy buena. Es un jugador muy profesional y nuestra relación es excelente. Hablo mucho con él, sobre el próximo partido y otros temas que pasan alrededor del equipo. Es un jugador importante, con calidad y aporta mucho".