Cañizares ataca al Barcelona: "¿Y ahora es cuando lo vendes?"

El ex guardameta de Real Madrid o Valencia apuntó en 'El Paartidazo' de la Cadena Cope la incongruencia que suponía el traspaso de Ferran Torres al PSG. "Vete al mercado a ver qué es lo que hay por 50 millones de euros"

El Barcelona está siendo protagonista en los últimos días de varios movimientos muy significativos en el mercado de fichajes. En el apartado de llegadas, Joao Cancelo y Rodri Hernández ya están en Barcelona para cerrar el acuerdo que les convierta en nuevos jugadores del conjunto de Hansi Flick. Después en lo que se refiere a salidas, la más sonada de los últimos días ha sido la de Ferran Torres, que tras varios días de negociación con el PSG, ya es nuevo delantero del cuadro de Luis Enrique.

Sobre esta salida opinó Santi Cañizares, ex guardameta de conjuntos como Real Madrid o Valencia y que ahora ejerce de tertuliano en 'El Partidazo' de la Cadena Cope. Cañizares se mostró ciertamente incrédulo con la operación que ha llevado a cabo el Barcelona a la hora de traspasar a Ferran Torres al PSG y lo hizo apoyándose en el argumento principal de que los culés habían logrado sacar el mejor nivel del delantero valenciano y era precisamente en ese momento cuando lo vendían al PSG.

Cañizares, muy duro con el Barcelona por Ferran Torres

Cañizares insistió en que llevaba todo el verano con la misma "cantinela" a la hora de mostrar su sorpresa sobre el traspaso de Ferran Torres desde el Barcelona al PSG: "Yo llevo con la misma cantinela todo el verano. Ferran es un chico que sale de Valencia, se va a Inglaterra, le cuesta adaptarse, obviamente en un equipo súper competitivo en ese momento, donde no tiene sitio, donde cuando juega, juega sin confianza. Lo ficha el Barcelona inteligentemente, le cuesta también al Barcelona, acaba adaptándose, acaba sirviendo, está en el mejor momento de su carrera, hace el gol de la final del Mundial. ¿Y ahora es cuando lo vendes? Al revés".

Seguidamente Cañizares, usando un paralelismo con los estudios que se realizaban años atrás en España, volvió a insistir en el error del Barcelona en la operación con Ferran Torres pero matizando que 50 millones de euros no era un mal precio aunque por esa cantidad era complicado encontrar un delantero con gol en el mercado: "Ha pasado, yo como soy antiguo, la EGB, BUP, COU y la carrera. Ahora es otra cosa. ¿Y ahora que ya está con años de experiencia en su trabajo, es cuando no te sirve?. No lo regalas, porque 50 millones no es un regalo, pero 50 millones de euros. Un futbolista delantero que hace goles, vete al mercado a ver qué es lo que hay por 50 millones de euros".

El traspaso de Ferran Torres desde el Barcelona al PSG

Ferran Torres puso rumbo al PSG tras asentarse en el Barcelona. En la propia tertulia de 'El Partidazo' se trató de encontrar una explicación a su salida señalando a Hansi Flick y apuntando a que el técnico alemán podría haber sido el causante de que dejase el cuadro culé en el mejor momento de su carrera. Por el momento Ferran Torres no ha tenido buena suerte en sus primeros días en el PSG.

El delantero no estuvo convocado para la final de la Supercopa de Francia ante el Lens y además los de Luis Enrique perdieron por 1-0 en el primer título en juego de la temporada en Francia. Ferran lo dejó claro en su presentación: su objetivo es ganar la Champions League y para ello tiene un contrato largo que le vincula al club parisino hasta junio de 2031.