Ayoze Pérez, el mejor refuerzo posible para Marcelino

El canario recupera la titularidad, vuelve a marcar y se consolida en un Villarreal que avanza con paso firme en Liga

Ayoze Pérez necesitaba una noche así. El delantero canario volvió al once inicial del Villarreal, firmó un gol decisivo ante la Real Sociedad y recuperó una chispa que durante semanas parecía apagada por culpa de una lesión que ha lastrado su arranque de temporada. Su actuación en San Sebastián, coronada además con una asistencia, confirma que está listo para volver a ser importante en los planes de Marcelino.

En zona mixta, Ayoze se mostró aliviado, casi liberado. “Después de todo lo que he pasado y de tantas situaciones complicadas desde el inicio, estoy contento de volver a la titularidad”, reconoció, antes de subrayar lo que significa reencontrarse con el gol. “Para un delantero es clave. El gol y la asistencia ayudan al equipo y refuerzan también el estado de ánimo. Las sensaciones son buenas y positivas. Me siento cada vez mejor, poniéndome a ritmo y compitiendo más y mejor”.

Un regreso que cambia la dinámica personal del canario

La temporada no había sido sencilla para él. Las molestias físicas habían frenado su continuidad, obligándolo a estar en un rol más secundario. Sin embargo, el partido ante la Real marca un antes y un después. Ayoze no solo marcó su segundo gol en Liga, sino que ofreció una versión mucho más cercana a la que mostró en su llegada al club: activo, agresivo en la presión, preciso en los últimos metros y con influencia directa en el ataque.

El cuerpo técnico celebra su recuperación justo en uno de los momentos más delicados del calendario. Con semanas cargadas de partidos y con bajas relevantes en la plantilla, recuperar a un futbolista con su experiencia y liderazgo supone un refuerzo vital.

El Villarreal arrasa en Liga pese al contraste europeo

Ayoze también reflexionó sobre el contraste entre el rendimiento en la competición doméstica y la irregularidad mostrada en la Champions League, donde los amarillos han sufrido golpes inesperados. “En Liga estamos rindiendo a un gran nivel. La cifra de puntos es muy buena y se nota que el equipo está en una dinámica muy positiva”, explicó.

El delantero reconoce que la realidad europea es distinta. “Hay cosas que a veces no se pueden explicar del todo. En Champions nos ha faltado esa pizca de suerte en momentos clave que habría cambiado todo. Es una lástima, porque hemos competido, pero los pequeños detalles cuentan mucho”.

A pesar de ese desencanto, el vestuario no pierde el pulso. El equipo ha hecho de La Cerámica un fortín, acumula cifras sobresalientes en Liga y ha consolidado una identidad sólida, algo que también se refleja en la confianza del propio Ayoze, que asume que su mejor versión vuelve a estar cerca.