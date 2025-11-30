Moleiro se consolida como pichichi del Villarreal y da la razón con su fichaje

El centrocampista del Villarreal fue decisivo con sus goles contra la Real Sociedad, sobre todo el del descuento, que le dio la victoria a los de Marcelino tras el tanto minutos antes de Barrenetxea, sumando seis en su cuenta personal y posicionándose como el jugador con más tantos anotados esta campaña del submarino amarillo

El Villarreal sacó los tres puntos a última hora de su enfrentamiento contra la Real Sociedad, correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Un doblete de Moleiro, además del gol de Ayoze Pérez en la primera parte, dieron la victoria al conjunto de Marcelino, que sigue mirando a lo más alto de la clasificación y disputándose el liderato con el Real Madrid y Barcelona. Sin embargo, el foco se lo llevó el ex de de Las Palmas, que lleva seis tantos hasta la fecha y se sitúa como el pichichi del equipo castellonense, confirmando su buen fichaje el pasado verano.

Marcelino alaba el crecimiento de Moleiro en el Villarreal

De esta manera, Marcelino se deshizo en elogios con Moleiro, en la rueda de prensa posterior a la victoria del Villarreal contra la Real Sociedad: “Está muy finito cara al gol. Lleva seis goles, que son muchos, y hoy el primero fue un golazo, y el segundo de convicción. Es lo que tiene el fútbol, porque lo que hace dos meses no tenía, porque era pura precipitación, fue meter el primero y acertar ahora. Yo creo que es un jugador en constante crecimiento, tiene muchas condiciones. Es lógico que pasar de Las Palmas al Villarreal, de un equipo en la parte baja y siendo quizás el el protegido, el jugador referencia, a pasar al Villarreal y ser un jugador más y estar luchando por la parte alta, no es sencillo con su juventud. Es para para ensalzar la adaptación tan rápida que está teniendo y la progresión. Creo que tiene margen de crecimiento, y todos en el club estábamos muy convencidos de este fichaje y nos está dando la razón".

Además, Moleiro hizo balance de su doblete y tres puntos conseguidos ante los de Sergio Francisco: “Estoy muy contento por haber sacado este partido adelante. La Real Sociedad nos lo ha puesto muy difícil en su estadio, pero hemos sido resilientes y hemos confiado hasta el final. Me ha caído y le pegué con todo para que entrara. Estoy en un buen momento. Me costó mucho al principio y ahora hay que disfrutar y mirar hacia arriba. Esta victoria es de equipo grande que lucha hasta el final. Hay que seguir”. Por otro lado, el jugador del Villarreal valora cómo ha sido su adaptación al equipo de Marcelino: “Me costó porque llegué a un club muy grande como es el Villarreal que tiene magníficos jugadores. Es la primera vez que salgo de casa y es normal que cueste un poco, pero ya estoy muy acoplado, disfrutando mucho del juego del equipo y eso se ha demostrado”.

Moleiro se consolida como el pichichi del Villarreal

Moleiro se estrenó viendo puerta con la camiseta del Villarreal en el encuentro contra el Athletic Club en La Cerámica. Tras ello, firmó un gol y asistencia en el mismo escenario pero ante el Betis, en el empate entre los de Marcelino y los de Pellegrini. Por otro lado, el ex de Las Palmas dejó el mismo dato en la goleada del submarino amarillo al Rayo Vallecano y fue uno de los anotadores frente al Espanyol. Por último, el jugador de 22 años siguió confirmando su gran estado de forma dejando un doblete y dando la victoria al conjunto castellonense ante la Real Sociedad en el día de hoy.