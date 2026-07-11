Los cinco canteranos que harán la pretemporada con el Celta de Vigo

Hugo González, Joel López, Hugo Burcio, Ángel Arcos y Óscar Marcos se pondrán a las órdenes de Claudio Giráldez durante algunas fases de la preparación veraniega

Las pretemporadas cuentan habitualmente con futbolistas canteranos del filial que entrenan con el primer equipo. En el caso del Celta de Vigo, que este año contará con su segundo equipo en Segunda División, son cinco los jugadores que se pondrá en esta fase de preparación a las órdenes de Claudio Giráldez. Son los casos de Hugo González, Joel López, Hugo Burcio, Ángel Arcos y Óscar Marcos.

Algunos de ellos ya saben lo que es entrenar y hasta debutar con el primer equipo del Celta de Vigo. El valenciano Hugo González, máximo goleador del Fortuna, ya tuvo minutos en Liga y Copa del Rey con el primer equipo durante el pasado curso. Burcio también tuvo minutos en Liga, mientras que Ángel Arcos disputó la competición continental con el primer equipo.

Fredi Álvarez y la exigencia que tendrán los jóvenes jugadores del Celta

Fue Fredi Álvarez, quien seguirá al frente del Celta Fortuna, el que desveló los cinco nombres de los jugadores que trabajarán con el primer equipo. Todo en un año en el que el segundo equipo vigués entra en el fútbol profesional tras su ascenso.

"La exigencia en Segunda será mucho mayor, pero nuestros jóvenes jugadores también van a tener un año más y eso le va a dar un poco más de experiencia para afrontar estos partidos. Confiamos mucho en nuestra cantera, pero tenemos que acertar en esos tres o cuatro fichajes que vamos a hacer", comentaba el entrenador.

Hugo González, el extremo goleador del Celta Fortuna

Sin duda uno de los más conocidos por la afición celeste es Hugo González. El extremo valenciano fue el máximo goleador del Celta Fortuna y su participación fue clave para lograr el ascenso. A sus 23 años tratará de ganarse la confianza de Claudio Giráldez, con el que ya debutó en Primera División frente al Villarreal y con el que también jugó en la Copa del Rey frente al Puerrto de Vega.

Joel López, por su parte, es un lateral izquierdo de 24 años que también ha destacado con el segundo equipo vigués. Con Javi Galán pero sin aclararse el futuro de Manu Sánchez, el catalán buscará aprovechar la oportunidad de que le brindan al trabajar con el primer equipo del Celta de Vigo.

Hugo Burcio y Ángel Arcos también debutaron ya con el primer equipo del Celta de Vigo

Hugo Burcio es un prometedor centrocampista de la cantera celeste de tan solo 19 años. El futbolista también se estrenó con el primer equipo la pasada temporada de la mano de Claudio Giráldez. Fue frente al Rayo Vallecano.

Ángel Arcos es un extremo izquierda de tan solo 20 años que puede presumir de haberse estrenado con el primer equipo celeste en la Europa League de la temporada pasada. Fue en el partido contra el Ludogorets que, más allá de la derrota, supuso una experiencia para el gallego.

El quinto jugador que hará la pretemporada con el primer equipo es Óscar Marcos. Se trata de un centrocampista con vocación ofensiva de 20 años que ha sido internacional en las distintas categorías de la selección española.