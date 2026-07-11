La vía de escape del segundo año de contrato de Marcos Alonso

Aunque la renovación une a las partes hasta junio de 2028, si el futbolista o el club vigués lo desean podrían cortar la relación el verano que viene

El Celta de Vigo anunciaba hace unos días las renovación de Marcos Alonso, quien finalmente aceptaba la propuesta de la entidad viguesa para seguir y lo hacía con un contrato que vincula a las partes hasta junio de 2028. Sin embargo, este contrato tiene algunos matices que lo pondría disolver antes.

De esta forma, según el Faro de Vigo, podría romperse al finalizar la primera temporada firmada. Simplemente haría falta que Marcos Alonso o el Celta así lo decidieran al finalizar el primer curso, es decir en el verano de 2027. Una modalidad que casi podría interpretarse con el clásico uno más uno que tantas veces se da.

Marcos Alonso, de 35 años, cumplirá 36 el próximo mes de diciembre

La situación especial de Marcos Alonso y la sintonía entre las dos partes, que ya alcanzaron un acuerdo hace algunas semanas, ha permitido establecer esta posibilidad de escape, que tanto el Celta de Vigo como el jugador pueden articular sin que obligue a terminar las dos temporadas firmadas en este momento y que se anunciaron en la renovación del madrileño.

Hay que recordar que Marcos Alonso, de 35 años, cumplirá 36 en el próximo mes de diciembre. Un detalle que hacía que a algunos le sorprendiera la renovación por dos temporadas del defensor. Sin embargo, cualquiera de las dos partes puede revisar la situación el año que viene.

Marcos Alonso fue el futbolista de campo más utilizado por Claudio Giráldez en el Celta de Vigo

Con todo, los precedentes de Marcos Alonso señalan el peso y la utilización que ha realizado de él Claudio Giráldez la pasada temporada. No en vano se trata del futbolista de campo que más minutos acumuló el pasado año en el Celta de Vigo si se suman las tres competiciones que disputó. Fueron 3.759 en los 43 partidos en los que participó. De ellos fue titular en 42. Muy sintomático del momento de forma que atravesó el jugador, pese a lo que pueda señalar su edad.

El propio Marcos Alonso, en el acto que ha tenido lugar este sábado a propósito de su renovación, se refería al asunto. "Aunque de vez en cuando lea por ahí que si tengo problemas físicos o si estoy pensando en la retirada, la temporada pasada fue la que más minutos jugué de mi carrera. A mí lo que me gusta es competir y el día que no me vea para competir me iré para casa. De momento me encuentro bastante bien. A lo mejor estoy en el mejor momento de mi carrera, pero no estoy haciendo ninguna cosa especial", decía.

Marcos Alonso, que encarna la segunda renovación del Celta de Vigo junto con la Iago Aspas, también habló de los mensajes recibidos de los compañeros para que continuara en el cuadro celeste. "Hubo bastantes mensajes de compañeros, de miembros del staff, con ganas de que me quedara y eso influyó en la decisión", indicó el defensa que ya piensa en el año que viene: "La gente se acostumbra, la exigencia será mayor que los últimos dos años, seguro. Nosotros tenemos que estar enfocados en nuestro trabajo, en seguir creciendo como equipo"