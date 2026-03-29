El Tottenham anuncia la destitución de Igor Tudor 44 días después de su llegada

El entrenador croata, que llegó al club inglés el pasado 14 de febrero, ha sido despedido oficialmente tras la importante crisis de resultado que atraviesa el euqipo en la Premier League, decimoséptimo con 30 puntos

El Tottenham ha confirmado las sospechas en torno a la situación de Igor Tudor y ha decidido destituir al técnico croata mes y medio después de su llegada. El momento del equipo inglés en la Premier League, además de la eliminación en octavos de final de la UEFA Champions League frente al Atlético de Madrid, ha provocado que la dirección deportiva opte por la salida del ex de la Juventus, que queda nuevamente libre. De esta manera, el club londinense ha explicado que anunciará al nuevo dirigente del banquillo en breve.

El Tottenham confirma la salida de Igor Tudor de "inmediato"

En este sentido, el Tottenham ha comunicado a través de sus perfiles oficiales la destitución de Igor Tudor: "Podemos confirmar que se ha acordado de mutuo acuerdo que el entrenador Igor Tudor abandone el club con efecto inmediato. Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci también han dejado sus respectivos puestos de entrenador de porteros y preparador físico. Agradecemos a Igor, Tomislav y Riccardo su dedicación durante las últimas seis semanas, en las que trabajaron incansablemente. Asimismo, lamentamos profundamente la pérdida que Igor ha sufrido recientemente y le enviamos nuestro apoyo a él y a su familia en estos momentos difíciles. En breve se informará sobre el nuevo entrenador principal". De esta manera, cabe recordar que el entrenador croata llegó al club inglés el pasado 14 de febrero, debutanto el día 22 ante el Arsenal, con derrota contundente por 1-4. Tras ello, el equipo londinense firmó cuatro 'pinchazos', una victoria y un empate, incluyendo la eliminación en octavos de final de la UEFA Champions League contra el Atlético de Madrid.

Además, el Tottenham se encuentra actualmente en la decimoséptima posición de la tabla de la Premier League con 30 puntos, tras la derrota frente al Nottingham Forest de la última jornada. En este sentido, el club londinense se encuentra a tan solo un punto de la zona de descenso, que lo marca el West Ham. Por ello, la situación está en alerta de cara a las próximas y últimas siete jornadas del campeonato, dónde el equipo inglés se verá las caras con el Sunderland, Brighton, Wolves, Aston Villa, Leeds United, Chelsea y Everton, con el que cerrarán la presente campaña 2025/2026. De esta manera, queda esperar quién será el próximo dueño del banquillo en una temporada por la que han pasado ya Ange Postecoglou e Igor Tudor.

La derrota ante el Nottingham Forest, determinante para la decisión tomada del Tottenham

El Tottenham viene de perder en la última jornada de la Premier League ante el Nottingham Forest por 0-3, con goles de Igor Jesus, Gibss-White y Awoniyi. Tras ello, Bruno Saltor, exsegundo entrenador del equipo inglés, compareció en rueda de prensa para explicar la situación del equipo y el mal momento actual de la temporada: "En estos momentos, cada error nos perjudica, cada detalle nos perjudica y eso afecta también a los jugadores. Se puede ver lo mucho que están luchando. Estamos en una situación difícil, todo el mundo lo sabe. En la primera parte fuimos el mejor equipo y tenemos que ser constantes en eso".

En este sentido, el nuevo 'pinchazo' del Tottenham ha podido ser el detonante para la destitución de Igor Tudor, que queda libre para fichar por un nuevo equipo tras su paso por el Hellas Verona, Marsella, Lazio y Juventus anteriormente.