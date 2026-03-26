El as en la manga de 'Cuti' Romero para animar al Atlético de Madrid con su fichaje

El central argentino fue el gran objeto de deseo rojiblanco el pasado verano, pero acabó renovando con el Tottenham hasta 2029. En su nuevo contrato, no obstante, pidió rebajar el precio de su libertad ante otra posible ofensiva colchonera. Pero también para Real Madrid y FC Barcelona

El Atlético de Madrid ya trabaja en la planificación de la próxima temporada con varias prioridades subrayadas en la agenda de Mateu Alemany. Así, una de ellas pasa por renovar el eje de la zaga, donde la continuidad de figuras como Lenglet, Giménez e incluso Le Normand suscita bastantes dudas. Para ello, ya han salido a la palestra nombres como los de Mario GIla o Pau Navarro, que permitirían de paso rejuvenecer una posición clave. Pero en el Metropopolitano tampoco olvidan al que fue el gran objetivo del pasado verano: Cristian 'Cuti' Romero.

Durante meses, la dirección deportiva rojiblanca, entonces comandada por Carlos Bucero, intentó satisfacer el deseo de Diego Simeone , que pidió un esfuerzo al club para firmar a su compatriota. Pero no fue nada fácil sentarse a negociar con Daniel Levy, histórico ex presidente de los 'Spurs' que posteriormente dejó el cargo tras casi 25 años en el mismo, lo que podría facilitar a su vez las cosas el próximo verano.

El Tottenham siempre lo ha tasado en 70 millones de euros

Dentro del tira y afloja entre clubes y el baile de cifras que rodeó el posible fichaje del argentino por el Atlético de Madrid, desde Inglaterra siempre dejaron claro que el conjunto londinense no lo dejaría salir por menos de 70 millones de euros, cantidad a la que no llegaron los rojiblancos. Por ello, con el mes de agosto enfilando su recta final, 'Cuti' Romero decidió finalmente renovar hasta 2029, con un importantísimo salario, y el club madrileño apostó por firmar a Dávid Hancko.

Una cláusula especial de 60 millones de euros

Sin embargo, ahora se ha conocido que el internacional albiceleste dejó una puerta abierta al Atlético de Madrid al ampliar su vínculo con el Tottenham. Según Marca, exigió incluso una cláusula por la cual el precio de su libertad se rebaja hasta los 60 millones si desde el Metropolitano vuelven a intentar de nuevo su fichaje.

Llama la atención, no obstante, que dicha exigencia también fuese ampliado a los otros dos grandes de LaLiga: un Real Madrid donde tampoco pasan por alta las cualidades del ex de la Juventus o Atalanta, y un FC Barcelona con el que también ha sido relacionado recientemente.

Simeone sigue rendido a su compatriota

Sea como fuere, es el club colchonero el que más interés ha mostrado y sigue sin dar por olvidada esta opción. El propio Diego Simeone, de hecho, volvió a admitir su predilección por 'Cuti' Romero al ser cuestionado por él con motivo de la reciente eliminatoria de Champions entre ambos equipos. "Como argentino, admiro su personalidad, su forma de jugar y su trabajo defensivo. Desde ese lugar, soy claramente un admirador suyo", afirmó.

Un descenso del Tottenham lo cambiaría todo

El precio de 60 millones, sin embargo, se sigue considerando bastante elevado. Pero el mismo podría verse rebajado de manera importante si los 'Spurs' acaban dando con sus huesos en la Championship, estando en estos momento a solo un punto de los puestos de descenso en la Premier League. Además, en la entidad inglesa no han gustado nada algunas declaraciones del argentino, que ya el curso pasado culpó a los dueños de no invertir en fichajes y esta campaña ha vuelto a criticar la planificación tras el mercado de enero, que dejó al equipo londinense con los mimbres justos. Lo quhae sí juega en contra del Atlético de Madrid, en cambio, es su posible revalorización en el Mundial y la aparición de más pretendientes.