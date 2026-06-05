Los retos de Andoni Iraola en el Liverpool tras las salidas confirmadas de Konaté y Salah

Andoni Iraola inicia su etapa en el Liverpool con el reto de reconstruir un proyecto de Champions League y ajustar una plantilla marcada por las salidas de Salah y Konaté, entre otros movimientos que pueda haber en el mercado de fichajes

Andoni Iraola ya ha sido oficialmente anunciado como nuevo entrenador del Liverpool. El técnico de 43 años aterriza en Anfield tras su etapa en el Bournemotuh, al que ha dejado en puestos de UEFA Europa League. Sin embargo, con los 'reds' deberá asumir el reto en la UEFA Champions League, además de lidiar con una reestructuración en la plantilla tras las salidas confirmadas de Konaté y Salah.

En sus primeras palabras como nuevo entrenador del Liverpool, Andoni Iraola reconoció los "grandes jugadores" de la plantilla, que le brindarán la oportunidad de "pelear por los títulos". El técnico de Usurbil llega lanzado tras una gran campaña en el Bournemouth, alcanzando los 57 puntos, pero el escenario en Anfield cambia con futbolistas de la talla de Van Dijk, Florian Wirtz o incluso Alexander Isak, que debe volver a su mejor nivel.

Andoni Iraola, ante su gran salto en el Liverpool: "Estoy listo para el desafío"

Andoni Iraola explicó, de esta manera, sus sensaciones al llegar a Anfield: "El Liverpool me brinda la oportunidad de entrenar a grandes jugadores y los grandes jugadores te dan la oportunidad de pelear por los títulos. De ganar títulos. Obviamente, cuando llegas a un sitio no puedes prometerlo todo, pero soy consciente de lo que se espera de mí. Estoy listo para el desafío".

El extécnico del Bournemouth habla de la afición del Liverpool recordando un partido del pasado curso: "He estado en el otro bando. Todavía recuerdo el gol que Chiesa marcó al final del primer partido de la temporada. Estábamos empate a dos y pensábamos que, a lo mejor, podríamos sacar algo, pero marcó y el estadio estalló. Fue una locura. Ahora quiero sentir esto desde el otro lado".

Por otra parte, Andoni Iraola reconoció sus sentimientos al ser el nuevo entrenador del Liverpool: "Estoy muy emocionado. Obviamente sabes quien es el Liverpool, sabes que es un gran club, un club enorme, uno de los más grandes del mundo, pero ahora tengo la posibilidad de poder vivirlo desde dentro y entender un poco más lo que significa este club, al que siempre he considerado especial".

Iraola activa la reconstrucción del Liverpool: central, extremo y el futuro de Alisson

De esta manera, Andoni Iraola comenzará la planificiación de la plantilla de cara a la siguiente temporada. Una de las posiciones a reforzar sin duda es la del extremo derecho, tras la salida confirmada de Salah. El Liverpool debe invertir en esa demarcación y uno de los nombres que suenan es el de Diomande, además de otros como Bradley Barcola, futbolista del PSG, aunque cuenta con contrato hasta 2028.

Por otro lado, Andoni Iraola debe poner el foco en recuperar al mejor Alexander Isak, que apenas ha podido disputar esta temporada 22 encuentros entre todas las competiciones. El delantero sueco sufrió una fractura de peroné a finales del pasado año que le tuvieron más de tres meses fuera de los terrenos de juego, pero ha seguido lidiando con otros problemas musculares que le han impedido tener continuidad en el tramo final del curso.

El exentrenador del Bournemouth, oficialmente técnico del Liverpool, tiene el reto de buscar en el mercado un perfil de garantías para sustituir a Konaté y acompañar a Van Dijk en el centro de la defensa. Desde Inglaterra ya suenan nombres como el de Gleison Bremer, central de la Juventus, con contrato hasta 2029. Asimismo, el futuro de Alisson es una incógnita, del que todavía no está nada clara su continuidad en Anfield.

Iraola ya pone la cuenta atrás con amistosos cerrados y el proyecto en Champions League

Mientras tanto, Andoni Iraola tiene poco más de un mes para comenzar oficialmente su aventura con los entrenamientos en el Liverpool. Con amistosos ya cerrados, como los del 26 y 30 de julio, además del 2 de agosto, los 'reds' intentarán mejorar una temporada en la que cayeron eliminados en cuartos de final de la FA Cup y de la UEFA Champions League por el Manchester City y PSG, respectivamente.

Sin embargo, el hecho de haber acabado en puestos de Copa de Europa ha podido ser la clave para que Andoni Iraola alcance un acuerdo para dirigir el banquillo del Liverpool, en la que es su quinta experiencia como entrenador tras llevar el mando anteriormente del AEK Larnaca, Mirandés, Rayo Vallecano y Bournemouth.