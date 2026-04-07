El Manchester United apuesta por Maguire: renovación hasta 2027 con opción a ampliarlo

Harry Maguire renueva con el Manchester United y refuerza su papel como líder en la defensa de cara al futuro

El Manchester United confirmó oficialmente la renovación de Harry Maguire, quien ampliará su vínculo con el club por una temporada más, extendiéndolo hasta junio de 2027, con la posibilidad de añadir un año adicional. Este acuerdo permitirá al defensor alcanzar casi una década defendiendo la camiseta de los “Red Devils” en la Premier League.

Una trayectoria consolidada en Old Trafford

Desde su llegada en 2019 procedente del Leicester City, el central inglés ha sido una pieza constante en la defensa del equipo. A lo largo de su etapa en Manchester, ha superado los 260 partidos oficiales, aportando también goles y asistencias desde la zaga.

En cuanto a títulos, Maguire ha contribuido a la conquista de la Carabao Cup en 2023 y la FA Cup en 2024, sumando así logros importantes en su palmarés. Su evolución dentro del club ha sido notable, pasando de momentos complicados a convertirse en un referente defensivo.

De las críticas al liderazgo en el vestuario

El defensor, que llegó a portar el brazalete de capitán entre 2020 y 2023, ha vivido una transformación significativa en su carrera. Tras recibir cuestionamientos en etapas anteriores, logró consolidarse como un jugador clave gracias a su regularidad, experiencia y carácter competitivo.

A sus 33 años, Maguire sigue siendo un perfil importante tanto dentro como fuera del campo. Su liderazgo ha sido valorado por el cuerpo técnico y la directiva, que destacan su capacidad para guiar a una plantilla joven y ambiciosa.

Confianza en el proyecto y ambición de títulos

Tras oficializarse la renovación, el internacional inglés expresó su satisfacción por continuar en el club. El futbolista destacó el orgullo que supone representar al Manchester United y subrayó la ambición colectiva de luchar por los grandes trofeos.

El central considera que el equipo tiene potencial para alcanzar nuevos éxitos en el corto plazo. La competitividad del grupo y el crecimiento del proyecto deportivo alimentan la confianza en que los mejores resultados están aún por llegar.

Respaldo del club y papel clave en la plantilla

Desde la dirección deportiva, encabezada por Jason Wilcox, también valoraron la renovación como un movimiento estratégico. El club considera que Maguire representa valores como la resiliencia, el compromiso y la profesionalidad, cualidades esenciales para competir al máximo nivel.

Además, su experiencia resulta fundamental en un equipo que combina juventud y talento emergente. Su presencia aporta equilibrio y seguridad en la línea defensiva.

Un presente competitivo y un futuro prometedor

Bajo la dirección de Michael Carrick, el Manchester United ha experimentado una mejora notable en su rendimiento, situándose en la zona alta de la clasificación. En este contexto, Maguire ha recuperado protagonismo y continuidad tras superar una lesión que lo mantuvo apartado durante varias semanas.

Con este nuevo contrato, el club asegura la permanencia de uno de sus referentes en un momento clave. El objetivo ahora es claro: mantener el nivel competitivo y volver a conquistar títulos importantes, algo que la institución no logra en la liga desde hace más de una década.