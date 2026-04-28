El Manchester City confirma la salida de Jhon Stones tras diez años junto a Pep Guardiola

El club inglés ha anunciado la marcha del central de 31 años a final de temporada, que ya era un secreto a voces. Por ello, el futbolista cierra una etapa dónde ha disputado hasta 293 partidos en el conjunto 'citizen', logrando un total de 19 trofeos

El Manchester City ha confirmado la salida de John Stones a final de temporada. El central de 31 años pondrá punto final a su etapa en el conjunto de Pep Guardiola, que llegó también en 2016, diez años después. El jugador se marchará libre con hasta 293 partidos, por el momento, y un total de 19 trofeos.

Además, Jhon Stones viene de una temporada dónde tan solo ha disputado 16 partidos entre todas las competiciones, ya que ha sufrido problemas musculares que le han impedido tener continuidad. Sin embargo, el central del Manchester City viene de disputar 90 minutos el pasado sábado en el equipo de Guardiola, que afronta las últimas cinco jornadas de la Premier League y la final de la FA Cup ante el Chelsea.

El legado que deja John Stones en este Manchester City de Pep Guardiola

Stones llegó al Manchester City en el mercado de fichajes de 2016. La entidad inglesa pagó un total de 55 millones de euros al Everton por el traspaso del futbolista, convirtiéndose en la segunda llegada de Pep Guardiola desde su aterrizaje en la Premier League. Desde entonces, el jugador de 31 años se ha desempeñado en diferentes posiciones, como la de lateral de derecho, pivote, o defensa central, principalmente.

La faceta goleadora no era la más efectiva de John Stones, ya que ha marcado 19 goles, a la espera de lo que ocurra en estos últimos partidos del Manchester City. Sin embargo, su liderazgo, polivalencia y calidad en el juego le permitieron ser un fijo para Pep Guardiola, llegando casi a los 300 partidos con la camiseta del club inglés. Tras ello, el central pone el foco en acabar de la mejor manera su aventura en el equipo 'citizen' levantando la Premier League y FA Cup.

Las lesiones, un gran problema para Jhon Stones en el Manchester City

John Stones, cuya salida era un secreto a voces, ha sufrido muchos problemas musculares en la última década en el Manchester City. El central se ha perdido hasta 24 partidos esta temporada por lesiones musculares en el muslo y gémelo, lo que ha provocado que Pep Guardiola tenga una baja importante en la parcela defensiva. Además, en la campaña anterior ya sufrió un percance parecido que le tuvo apartado de los terrenos de juego más de tres meses.

Pese a ello, desde el Manchester City no tienen duda en destacar la etapa de John Stones de esta manera: "Una memorable y muy exitosa etapa de diez años en el Etihad Stadium. La enorme contribución de este jugador de 31 años durante la era más exitosa y duradera en la historia del Club es indiscutible. Stones ha ayudado al City a ganar 19 trofeos importante".

Entre ellos, Jhon Stones ha levantado seis Premier League, una UEFA Champions League, dos trofeos de la FA Cup, cinco Copas de la Liga, tres Community Shields, una Copa Mundial de Clubes de la FIFA y una Supercopa de Europa. A esto se le pueden sumar dos más en cuestión de un mes.

La Premier League y FA Cup, últimos retos de John Stones

Además, John Stones afronta el último mes de competición con el Manchester City, en el que espera levantar la Premier League y la FA Cup. Por un lado, el equipo de Pep Guardiola cuenta con 20 puntos en la clasificación de la liga inglesa, a tres del Arsenal, pero los 'citizens' tienen un partido menos. Por ello, los próximos rivales serán el Everton, Brentford, Crystal Palace, Bournemouth y, por último, Aston Villa en el Etihad Stadium

Sin embargo, el Manchester City, tras derrotar al Bournemouth en las semifinales de la FA Cup, se verá las caras con el Chelsea, que hizo lo propio con el Leeds United. El choque entre ambos conjuntos será el próximo sábado 16 de mayo en Wembley, en la que puede ser la última gran cita de Jhon Stones con el equipo de Pep Guardiola. Además, el técnico catalán podría considerar darle entrada al futbolista de 31 años, que ya pone el foco en un futuro abierto.

La retirada de John Stones puede ser una opción real. El jugador del Manchester City ya confesó el pasado mes de octubre sus sensaciones: "La temporada pasada fue muy dura para mí, hasta el punto de pensar en dejarlo".