Stones dirá adiós al Manchester City y se coloca como agente libre

El Manchester City afronta una profunda renovación con las salidas de John Stones y Bernardo Silva

El Manchester City se prepara para afrontar un verano lleno de movimientos importantes. El equipo dirigido por Pep Guardiola podría perder a varias de sus figuras más representativas, en lo que apunta a ser un profundo proceso de renovación dentro de una plantilla que ha marcado una época dorada en el fútbol europeo.

Entre los nombres más destacados aparece el de John Stones, cuya etapa en el club parece estar llegando a su recta final tras casi una década defendiendo la camiseta ‘sky blue’. El central inglés finalizará su contrato y, salvo giro inesperado, abandonará la entidad como agente libre, cerrando así un ciclo histórico.

El adiós de un pilar defensivo

La posible salida de Stones no responde únicamente a una decisión deportiva, sino también a una temporada marcada por problemas físicos. El defensor, de 31 años, apenas ha tenido continuidad en la Premier League, con una presencia muy limitada debido a diversas lesiones, especialmente una dolencia muscular que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante varias semanas.

A pesar de este curso irregular, su legado en el club es incuestionable. Desde su llegada en 2016 procedente del Everton FC, se convirtió en uno de los defensores más cotizados de su generación y en una pieza clave dentro del sistema de Guardiola. Su capacidad para iniciar jugadas desde atrás, su inteligencia táctica y su versatilidad para actuar en el centro del campo lo consolidaron como un futbolista diferencial.

Bernardo Silva también prepara su salida

El caso de Stones no será aislado. Todo apunta a que el capitán Bernardo Silva también abandonará el equipo al término de la temporada. La salida simultánea de ambos jugadores supone un golpe significativo para la estructura del vestuario, ya que han sido protagonistas en una de las etapas más exitosas del club.

Según ha informado el periodista Fabrizio Romano, la decisión está prácticamente tomada y forma parte de un plan estratégico de renovación dentro del Manchester City, que busca rejuvenecer su plantilla y mantener su alto nivel competitivo.

Un palmarés brillante y una huella imborrable

Durante su etapa en el Etihad Stadium, John Stones ha construido un palmarés espectacular. Ha conquistado múltiples títulos de la Premier League, además de levantar la histórica UEFA Champions League en 2023, un logro que marcó un antes y un después para el club.

A estos éxitos se suman trofeos como la FA Cup, la Copa de la Liga, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, consolidando una era dominante tanto a nivel nacional como internacional.

Un futuro abierto y muy atractivo en el mercado

Con su salida como agente libre, Stones se convertirá en una de las grandes oportunidades del mercado. Su experiencia al máximo nivel, su capacidad de liderazgo y su polivalencia defensiva lo convierten en un perfil muy codiciado por numerosos clubes europeos.

Mientras tanto, el Manchester City ya trabaja en una reconstrucción progresiva de su plantilla, con el objetivo de seguir siendo un referente competitivo. El próximo mercado de fichajes se presenta como clave para definir el rumbo de un equipo que no quiere dejar de hacer historia.