La postura de Gvardiol con la que deja clara sus intenciones al Manchester City

Gvardiol se aleja del Madrid y apuesta por el Manchester City. El defensa, que se prepara para liderar a Croacia en el Mundial, apunta a renovar su contrato con el club inglés, cerrando la vía blanca justo antes de un debut mundialista de máxima exigencia ante Inglaterra

La historia de Josko Gvardiol con el Manchester City parece que se prolongará más allá de 2028, cuando cumple su actual contrato. El central de 24 años era uno de los objetivos del Real Madrid para reforzar la defensa, dada la salida confirmada de Alaba y alguna que pudiese haber en el mercado de fichajes. Sin embargo, el croata se ha decantado por continuar en Inglaterra, dónde podría ser entrenado por Enzo Maresca.

Todo apunta a que Gvardiol le ha trasladado su postura al Manchester City, dejándole claro que sus intenciones pasan por seguir defendiendo la camiseta 'citizen'. Distintas informaciones explican que el defensa firmará un nuevo contrato hasta 2031, cerrando de esta manera la puerta a un posible fichaje por el Real Madrid. Además, la decisión del central ha podido ser definitiva para que los blancos firmen la llegada de Cucurella.

Gvardiol, un líder en el Manchester City y Croacia y en la agenda del Real Madrid

El Real Madrid ha estado intentando en las últimas semanas el fichaje de Josko Gvardiol, un central cosagrado en la élite y en la que ha sido su tercera temporada en el Manchester City. Sin embargo, ésta última campaña ha sido la peor en cuanto a número de partidos jugados, ya que sufrió una fractura de tibia a comienzos de este año, lo que dejó prácticamente fuera de la convocatoria de Pep Guardiola durante la segunda vuelta de la 2025/2026.

Sin embargo, desde Valdebebas le ponían el ojo a un Gvardiol que es uno de los líderes del Manchester City pero también de la defensa de Croacia, con la que disputará su segundo Mundial tras el jugado en Qatar 2022. El central, que también puede actuar de lateral, es un fijo para Zlatko Dalić, que tiende a situarle en el carril de izquierdo, ya sea formando una línea de cuatro o de tres jugadores.

El Manchester City acelera para cerrar la puerta de salida a Gvardiol

Por ello, Gvardiol fue una de las peticiones de Mourinho. Sin embargo, el defensa del Manchester City apunta a continuar en Inglaterra más allá de 2028, ya que el periodista especializado en el mercado de fichajes, Fabrizio Romano, ha informado que el jugador va a firmar un nuevo contrato hasta 2031, por lo que seguirá vinculado al equipo inglés cinco año más, confirmando las sospechas.

La renovación de Gvardiol con el Manchester City apunta a hacerse oficial en las próximas semanas, dejando clara la postura del jugador y sus intenciones a la dirección deportiva, que tienen pendiente el anuncio del nuevo entrenador tras la dolorosa salida de Pep Guardiola. Pese a no conocer la indentidad del próximo técnico, el croata ha sido firme en su idea, pese al interés del Real Madrid en su fichaje para este verano.

Gvardiol se prepara para liderar a Croacia en un debut de máxima exigencia

Mientras tanto, Gvardiol pone el foco en el debut con Croacia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El combinado dirigido por Zlatko Dalić se medirá este miércoles a las 22:00 (hora española) a Inglaterra, una de las favoritas para llegar lejos en el torneo. Tras ello, será el turno de los partidos contra Panamá y Ghana, completando una fase de grupos en la que los croatas esperan asegurar el pase a la siguiente ronda.

Gvardiol apunta al once titular con Croacia en el Mundial, al igual que lo fue en la edición de 2022 en Qatar. Pese a ello, Zlatko Dalic cuenta con diferentes alternativas en la parcela defensiva: Stanisic Josip, Pongracic Marin, Caleta-Car Duje, Sutalo Josip, Jakic Kristijan, Vuskovic Luka, Erlic Martin. El defensa del Manchester City cuenta a su favor con experiencia en otros partidos de alto nivel como Eurocopas, de 2020 o 2024.