Florentino Pérez suma un nuevo objetivo a un mercado que promete ser histórico

José Mourinho aterriza en Madrid con una serie de exigencias en materia de fichajes tras las contrataciones cerradas de Konaté y Dumfries; el técnico portugués habría pedido a Mateus Fernandes para el centro del campo además de las incorporaciones de Calafiori y Gvardiol para la defensa

La nueva legislatura de Florentino Pérez no ha hecho más que arrancar y el Real Madrid ya ha dejado claro que no piensa escatimar esfuerzos para reconstruir un proyecto llamado a recuperar la hegemonía europea. Con José Mourinho a punto de iniciar oficialmente su segunda etapa en el Santiago Bernabéu, la maquinaria acelera motores en los despachos acumulando nombres de futbolistas que interesa incorporar. El último en incorporarse a esta nómina es Mateus Fernandes, objetivo prioritario del nuevo técnico, según apunta el diario As.

El centrocampista portugués del West Ham es la última petición del técnico luso para una plantilla que ya ha comenzado a experimentar una profunda transformación. Los fichajes de Ibrahima Konaté para el eje de la defensa y de Denzel Dumfries para el lateral derecho están cerrados desde hace semanas, pero ni Florentino Pérez ni 'Mou' consideran ni mucho menos completada la reconstrucción. La sensación en Valdebebas es que lo más importante todavía está por llegar.

Mourinho aterriza en Madrid

La jornada de este martes marcará el inicio de una nueva era. José Mourinho tiene previsto llegar a Madrid en las próximas horas para comenzar a trabajar de manera presencial junto a la dirección deportiva del club. El anuncio oficial de su contratación solo será el pistoletazo de salida para la nueva era. Salvo sorpresa, su presentación tendrá lugar el jueves.

El técnico portugués desembarca después de que el Real Madrid haya abonado los 15 millones de euros correspondientes a su cláusula de rescisión con el Benfica. Lo hace además con un peso específico que pocos entrenadores han tenido históricamente dentro de la estructura deportiva madridista. Florentino Pérez quiere que sea una figura con capacidad real de decisión y varias de las operaciones que se están moviendo actualmente cuentan con el respaldo expreso del entrenador.

Mateus Fernandes, el nuevo favorito para la medular

La gran novedad de las últimas horas es la irrupción de Mateus Fernandes como uno de los nombres más deseados por el nuevo cuerpo técnico. El internacional portugués, de apenas 21 años, ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada en Inglaterra pese al complicado curso vivido por el West Ham. Su capacidad física, dinamismo, calidad técnica y recorrido encajan perfectamente con el perfil de centrocampista que Mourinho considera necesario para rejuvenecer y revitalizar la zona ancha del equipo.

Tanto Mourinho como el futbolista comparten representante, Jorge Mendes, quien ya estaría trabajando para explorar una operación que se presenta compleja. La delicada situación institucional del West Ham y el descenso de categoría han abierto una situación que hace apenas unos meses parecía impensable. Sin embargo, el conjunto londinense no piensa regalar a una de sus grandes estrellas. Las cifras que se manejan rondan los 90 millones de euros, una cantidad abismal que convierte la negociación en una de las más importantes del mercado.

Calafiori y Gvardiol siguen sobre la mesa

El interés en Mateus Fernandes no altera los otros planes del club. Mourinho también ha pedido reforzar de forma contundente la línea defensiva y considera prioritario incorporar un lateral izquierdo y otro central de máximo nivel para competir por todos los títulos. Los nombres que ha pedido al presidente son Calafiori y Gvardiol.

El italiano gusta por su versatilidad y su buena capacidad para sacar el balón jugado. El croata, por su parte, representa una de las grandes referencias defensivas del fútbol europeo y sería un fichaje de impacto inmediato. Ambos continúan en la agenda de la dirección deportiva.

Florentino prepara otro golpe de 150 millones

Evidentemente, la revolución no terminará ahí. Florentino Pérez mantiene la intención de realizar un fichaje galáctico valorado en torno a los 150 millones de euros, un jugador por el que presentará la oferta en las próximas horas. El presidente considera que el proyecto necesita una nueva estrella que simbolice el comienzo de la era Mourinho y devuelva al equipo al primer plano mediático y deportivo.

Florentino alimentó el misterio sobre el gran fichaje durante su conversación con Iker Jiménez en 'Horizonte'. El presidente blanco fue descartando candidatos uno a uno para evitar revelar la identidad del objetivo: "No es Haaland, no es Olise, no es Doku...", afirmó ante la insistencia del presentador por arrancarle un nombre.

Sus palabras provocaron que muchas especulaciones apuntaran hacia el PSG y, más concretamente, hacia dos centrocampistas como Vitinha o Joao Neves, especialmente después de que también dejara entrever que la operación no procedería de la Premier League y que cualquier negociación con FC Barcelona o Atlético de Madrid resultaba inviable.

¿Quién es el galáctico de Florentino?

Florentino elevó todavía más las expectativas al anunciar que "vamos a presentar la mayor oferta jamás realizada por un jugador", una declaración que disparó los rumores sobre una incorporación de carácter galáctico.

Las últimas informaciones sitúan ahora en cabeza a Michael Olise, incluso por delante de Julián Álvarez, tal y como apuntó Sky Sports. El extremo francés del Bayern de Múnich, nacido en Londres y de 24 años, encajaría perfectamente en el perfil de estrella mediática que busca el Real Madrid para liderar la nueva etapa de José Mourinho. Su valoración ronda los 150 millones de euros, precisamente la cifra que estaría dispuesto a poner sobre la mesa el club blanco.

La gran dificultad reside en la postura del Bayern. El presidente del conjunto alemán, Herbert Hainer, fue contundente al respecto: "Si Florentino quiere enviarnos una oferta, puede ahorrarse la molestia". Con contrato hasta 2029 y convertido en una de las figuras del campeón alemán, Olise se presenta como una operación tan ambiciosa como complicada para el Real Madrid.