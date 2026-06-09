La era 'Mourinho 2.0', a punto de arrancar: de los fichajes a sus trece años antes de volver al Real Madrid

El entrenador portugués viaja este mismo martes a la capital de España para iniciar el proceso que le coloca en el club blanco por segunda ocasión en su carrera

El nombramiento oficial de Jose Mourinho como nuevo entrenador del Real Madrid debe ser una de las primeras decisiones oficializadas de Florentino Pérez, quien el pasado domingo se imponía en las elecciones presidenciales a Enrique Riquelme. El primer paso de una serie de llegadas. El portugués viaja este mismo martes a la capital de España y el anuncio de su fichaje y su presentación ante los medios de comunicación también se producirán de manera inminente.

Mourinho regresará al Real Madrid trece años después de haber protagonizado su primera etapa en el Real Madrid. Previo pago de la cláusula de rescisión de 15 millones de euros al Benfica, la entidad madridista colocará la primera piedra con la que intenta variar el rumbo de dos temporadas sin títulos. Recurre a un viejo conocido.

Mourinho logró tres títulos en su polémica primera etapa en el Real Madrid

La primera etapa de Mourinho en el Real Madrid estuvo salpicada de controversia, por su especial carácter y sus polémicas. Con el portugués en el banquillo llegaron tres títulos a las vitrinas del club blanco. Ganó la recordada LIGA de los 100 puntos en la 11/12, la Copa del Rey de 2011 ante el Barcelona y la Supercopa de España de 2012 también ante el cuadro culé. Llegó con el cartel de ser el antídoto contra un Barcelona dominante de Pep Guardiola y Tito Villanova, ahora pretende hacer lo mismo con Flick.

Mourinho llegará con mando en plaza y con algunos nombres propios que se unirán al Real Madrid en forma de fichajes en este mercado de verano. A la espera de lo que suceda con el enigmático jugador de los 150 millones de euros, el portugués contará con Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté como refuerzos. Fortaleza y músculo para la defensa.

Las peticiones de Mourinho en el Real Madrid

También Mourinho tiene sus propias peticiones con jugadores que quiera contar en sus filas. Son los casos de Mateus Fernandes, centrocampista del West Ham, o un lateral izquierdo que bien podría ser Josko Gvardiol , del Manchester City, o Riccardo Calafiori, del Arsenal. Seguramente no sean los únicos movimientos.

Claro que han sido trece años desde que Mourinho se fue del Real Madrid y hay quien tira de lo que ha hecho el técnico en este tiempo. Son seis equipos los que ha dirigido el entrenador, con situaciones dispares. Curiosamente la última con el Benfica que esta misma temporada le hizo enfrentarse hasta en tres ocasiones a los blancos en la Champions League.

El periplo de Mourinho entre sus dos etapas en el Real Madrid

Primero, tras dejar al Real Madrid, Mourinho se marchó al Chelsea donde conquistó una Premier League y la Copa de la Liga en la temporada 14/15. Tres años en el club londinense antes de emprender camino al Manchester United, donde se hizo con una Europa League, la Copa de la Liga y la Community Shield antes de ser cesado por los malos resultados en 2018.

Otro equipo inglés, el Tottenham fue su siguiente encargo, pero no allí no conquistó título alguno en temporada y media. En el verano del 21 dio el salto para regresar a la Serie A, concretamente a la Roma. Con los italianos se hizo con la primera Conference League de la historia y al año siguiente fue finalista de la Europa League que perdió frente al Sevilla. Para acabar este periplo, Mourinho se hizo cargo del Fenerbahçe, donde no conquistó títulos y el Benfica esta temporada, con el que ha acabado tercero.