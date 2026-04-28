La afición pide su continuidad, pero Casemiro ya ha tomado una decisión

La salida de Casemiro del Manchester United ya está decidida y no habrá marcha atrás

Punto final a una era: Casemiro ya tiene cerrada su salida del club inglésImago

En apenas cuatro temporadas defendiendo los colores del Manchester United, Carlos Henrique Casemiro ha pasado de ser un fichaje cuestionado a convertirse en una figura histórica para la afición. Su impacto ha sido inmediato y profundo, incluso pese a un inicio complicado en el que no contó con la plena confianza de Erik ten Hag.

El centrocampista brasileño supo reinventarse, adaptando su estilo a las exigencias de la Premier League, una competición conocida por su intensidad. Esa capacidad de evolución ha sido clave para consolidarse como uno de los pilares del equipo en los últimos años.

Explosión goleadora bajo la dirección de Carrick

La llegada de Michael Carrick al banquillo ha supuesto un punto de inflexión. Bajo su mando, Casemiro no solo ha mantenido su solidez defensiva, sino que ha desarrollado una sorprendente faceta ofensiva, especialmente en el juego aéreo.

Con nueve goles en la temporada, la mayoría de cabeza, el brasileño está firmando su mejor registro goleador desde su etapa en el Real Madrid. Su capacidad para aparecer en momentos decisivos lo ha convertido en un arma letal en ambas áreas.

El cariño de la afición y una despedida anunciada

En el último triunfo ante el Brentford, el estadio de Old Trafford volvió a rendirse a su ídolo. Los cánticos de “un año más” reflejaron el deseo de la grada por prolongar su estancia. Sin embargo, todo apunta a que su salida en verano es una decisión firme.

El propio Carrick fue claro al respecto: la postura está definida por ambas partes y no parece haber margen para cambiar el rumbo. Aun así, la conexión entre jugador y aficionados sigue siendo uno de los grandes valores emocionales del equipo.

Un líder dentro y fuera del campo

Más allá de sus estadísticas, Casemiro ha sido fundamental en el vestuario. Jugadores como Harry Maguire han destacado su influencia, subrayando su experiencia, compromiso y mentalidad ganadora. Incluso compañeros como Matheus Cunha han expresado públicamente su deseo de que continúe una temporada más.

Su papel ha sido comparable al que desempeñó Carrick en su etapa como jugador, actuando como una extensión del técnico dentro del terreno de juego.

Un final de etapa a la altura de su legado

Desde que se conoció su posible salida en invierno, el brasileño ha dado un paso al frente. Ha marcado en los últimos encuentros como local y ha sido determinante en partidos clave, demostrando una jerarquía incuestionable.

Aunque el título de liga parece lejano, con el equipo a varios puntos del liderato, el rendimiento colectivo y la aportación de figuras como Casemiro mantienen la ilusión intacta. Su despedida, lejos de ser discreta, se está transformando en una auténtica exhibición de liderazgo y carácter.

Mientras su futuro sigue sin definirse, una cosa es segura: su legado en el Manchester United ya está escrito con letras destacadas, y su nombre permanecerá en la memoria de Old Trafford durante mucho tiempo.