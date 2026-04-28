El Panathinaikos decide el adiós de Rafa Benítez

El Panathinaikos ya ha decidido prescindir de Rafa Benítez tras perder la confianza en su proyecto

La etapa de Rafa Benítez en el Panathinaikos parece estar llegando a su final mucho antes de lo esperado. Apenas seis meses después de su llegada, la directiva del club ateniense ya ha tomado la decisión de prescindir del técnico, pese a que su contrato contemplaba una vinculación de dos años y medio.

El desgaste ha sido progresivo. Aunque los números no reflejan un desastre -20 victorias en 37 encuentros-, la sensación general es de irregularidad constante, especialmente en la competición doméstica.

Resultados insuficientes para un club ambicioso

El objetivo inicial del Panathinaikos era claro: pelear por puestos que dieran acceso a la UEFA Europa League. Sin embargo, el equipo se encamina hacia una cuarta posición que obliga a disputar las rondas previas de la UEFA Europa Conference League, un escenario muy por debajo de las expectativas.

Además, la derrota en el clásico frente al Olympiacos terminó de erosionar la paciencia tanto de la directiva como de la afición. Este encuentro, conocido como el “Derbi de los eternos rivales”, tiene un peso emocional enorme, y el resultado fue considerado un golpe definitivo.

La decisión del propietario y el contexto interno

El propietario del club, Giannis Alafouzos, ha sido tajante: el proyecto con Benítez no continuará más allá de esta temporada. La derrota en el último derbi disputado en el estadio actual -antes del traslado a un nuevo recinto en Votanikos- fue interpretada como el punto de no retorno.

En paralelo, el asesor deportivo Franco Baldini ya trabaja en la búsqueda de un sustituto. Incluso se apunta a que el propio Baldini no está satisfecho con haber impulsado la llegada del técnico español.

Un proyecto que no termina de despegar

Cuando Benítez aterrizó en Atenas, lo hizo con un discurso basado en la competitividad, el control del juego y la conexión con la afición. Sin embargo, esa idea no ha terminado de consolidarse sobre el césped.

Pese a alcanzar los octavos de final en Europa, el equipo no ha mostrado la regularidad necesaria en liga. La directiva considera que iniciar una nueva etapa en el futuro estadio requiere un cambio en el banquillo, buscando un perfil que encaje mejor con la visión a largo plazo del club.

Inestabilidad crónica en el banquillo

La posible salida de Benítez no hace más que confirmar una tendencia preocupante en el Panathinaikos: la falta de continuidad en su dirección técnica. En los últimos años, entrenadores como Fatih Terim o Rui Vitória también fueron cesados, reflejando una política deportiva marcada por los cambios constantes.

De confirmarse su marcha, el club sumaría seis entrenadores en apenas cinco años, una cifra que evidencia la dificultad para consolidar un proyecto estable.

Un nuevo golpe en la carrera de Benítez

Para el técnico español, esta situación supone otro capítulo complicado en su trayectoria reciente. Lejos quedan sus grandes éxitos, como la conquista de la Liga de Campeones de la UEFA o títulos como la Coppa Italia lograda con el Nápoles en 2014.

Aunque todo apunta a que finalizará la temporada en el banquillo, su salida parece inevitable. Una decisión que refleja no solo el momento del entrenador, sino también las dificultades de un club que sigue buscando estabilidad y un rumbo claro.