La escalofriante historia de Lucas Ocampos, ex del Sevilla: grave accidente de moto al ir a auxiliar a su hija tras caerse de un caballo

Fruto del fortísimo impacto, el futbolista argentino se quedó tendido sobre la calzada totalmente inconsciente, con una lesión en un brazo que le obligará a pasar por el quirófano y a perderse varios partidos más de los Rayados de Monterrey. Una historia de película

Dos de los equipos más potentes de México, el CF Monterrey y el Club América, se enfrentaron esta pasada madrugada en el duelo de ida de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga MX, en un vibrante choque que se perdió Lucas Ocampos, futbolista de Rayados desde 2024, por un motivo que pone los pelos de punta. El ex del Sevilla FC tuvo que abandonar a toda prisa la concentración de su equipo previa y acabó sufriendo un accidente de moto que le dejó inconsciente y con una fractura de muñeca que le manda directo al quirófano, cuando se dirigía a toda velocidad a socorrer a una de sus hijas tras ser avisado de que la menor también acababa de padecer un accidente, en este caso tras caerse de un caballo. Una historia de película.

La hija de Ocampos se cae de un caballo y, al ir en su auxilio, el futbolista sufre un accidente de moto

Todo arranca cuando el Monterrey emite un inesperado comunicado que informaba de que el extremo argentino se convertía baja de última hora para recibir al América. "El Club de Futbol Monterrey informa de que el jugador Lucas Ocampos sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha debido a un percance al atender una emergencia familiar. El jugador será sometido a una cirugía y su reincorporación estará sujeta a la evolución de la lesión", informaba la entidad azteca sin dar muchos detalles pero facilitando la punta del hilo del que luego fueron tirando los principales medios de comunicación del país para armar el escalofriante relato completo, propio de ser pensado por la mente de un guionista de cine de suspense.

Según relatan varios medios de la prensa local, Lucas Ocampos recibió este pasado miércoles una llamada de teléfono cuando ya estaba concentrado para el partido de esa misma noche y su cara se descompuso al instante. Al otro lado del aparato le informaban de que una de sus dos hijas había sufrido un percance al caer de un caballo cuando daba clases en el Club Hípico La Silla y el futbolista argentino no dudo en dejarlo absolutamente todo para centrarse en esta emergencia familiar y acudir a toda prisa a interesarse por el estado de la pequeña.

Final feliz en una historia de película en casa de la familia Ocampos - Barbeito

Las prisas, los nervios, el miedo y la tensión se apoderaron de Ocampos, que no lograba encontrar las llaves de uno de sus coches y optó por elegir otro vehículo eléctrico, topándose con el problema de que la batería se encontraba descargada. Pilló lo que estaba más a mano, que era una motocicleta modelo scooter a la que abrió gas para ir a toda velocidad al club de hípica. Tan rápido iba, que en una cuesta abajo perdió el control, se cayó y se llevó un violento impacto que le dejó insconsciente sobre la calzada. Cuando despertó, había varias personas auxiliándole y sentía un fuerte dolor en la muñeca, confirmando poco después los médicos que había sufrido una factura.

Más allá de este percance que le obligará a ser operado y le hará perderse varios encuentros de Rayados, la historia acabó con un final, si no feliz al menos sí muy tranquilizador. Tras ser examinada, los médicos comprobaron que la hija de Ocampos no sufría ningún tipo de daño grave y fue autorizada para marcharse a su casa.

Además, el 'sevillano equipo' del Monterrey se impuso por 2-0 al América, con el exbético Sergio Canales como gran artífice al marcar un golazo espectacular y dar la asistencia del que anotó luego su compañero Fidel Ambriz. Cuenta con todo a su favor para pasar a las semifinales. Para ello, deberá defender estos dos tantos de renta en el encuentro de vuelta fijado para este próximo sábado en el feudo de Las Águilas.