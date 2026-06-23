Cavani es una opción

El delantero uruguayo ha rescindido su contrato con Boca Juniors y queda como agente libre, a la espera de las ofertas de clubes para incorporarle a sus equipos

Edinson Cavani ha sido un jugador muy destacado en el fútbol europeo, pasando por grandes clubes como PSG, Manchester United y Valencia. Por ello, tras rescindir su contrato con Boca Juniors de mutuo acuerdo, ahora queda como agente libre para que diferentes clubes se interesen en el fichaje de un experimentado delantero. Especialmente porque el propio jugador ha confirmado que no piensa en la retirada, más bien busca opciones.

Una vez confirmada la salida del delantero uruguayo del equipo argentino, Cavani queda como agente libre y los equipos de diferentes ligas pueden barajarle como una opción de fichaje, aunque con un rol ya diferente al que tuvo durante sus años en la élite del fútbol europeo. Sin embargo, en La Liga española puede haber varios clubes a los que les encaje un perfil así.

Cavani deja Boca Juniors y es agente libre para este mercado de fichajes

El Boca Juniors y Cavani han llegado a un acuerdo para rescindir su contrato de mutuo acuerdo después de tres temporadas, poniendo fin a un acuerdo que se extendía hasta final de 2026. Sin embargo, el jugador uruguayo ha querido salir antes y quedar como agente libre para esta ventana de mercado de fichaje, esperando alguna gran oferta de otro club.

Esto significa una ventaja muy grande para su fichaje ya que no hay que pagar cláusulas ni llegar a ningún acuerdo con el equipo para su incorporación, simplemente tienen que hacer una buena oferta al jugador uruguayo.

La ventajas del fichaje de Cavani

El que fuera internacional con Uruguay puede aportar mucho a los clubes, pero hay que tener en cuenta cuál sería su rol. A sus 39 años, Cavani sería una opción perfecta de rotación, pero no para titular indiscutible. Sin embargo, como revulsivo puede ser fundamental ya que siempre ha sido un goleador nato. Por ello, sus clubes potenciales no van a ser los de la élite europea, más bien equipos que necesiten una garantía en ataque, como clubes de la zona media-alta de la tabla y que tengan muy en cuenta el marketing deportivo. Algo muy similar a lo que ha ocurrido con el regreso ya confirmado de Sergio Canales al Racing Club de Santander.

Los clubes interesados en el fichaje de Edinson Cavani

En estos primeros días después de confirmar su salida del Boca ya hay un primer club que ha presentado su candidatura para ficharle, aunque eso sí, igual baja las expectativas del jugador. Se trata del Danubio FC, de la primera división de Uruguay. De hecho, es el club en el que se formó y debutó en el profesionalismo. El director deportivo, Gustavo Matosas, ya ha lanzado la primera piedra: "No quiero que Edi se lo tome a mal, pero acá siempre tiene la puerta abierta. Es su casa".

Las opciones de Cavani de volver a La Liga

Por lo pronto, y con la noticia de la salida de Cavani del Boca tan reciente, no ha habido ningún club de La Liga que se haya interesado por el jugador uruguayo. Las principales opciones apuntan al Valencia, equipo en el que ya jugó y al que no le vendría nada mal un delantero de garantías como opción B para solucionar un partido, especialmente teniendo en cuenta que esta temporada han estado peleando por la permanencia. Sin embargo, los de Mestalla no valoran ahora mismo este alto coste salarial.