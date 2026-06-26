Fernando Alonso sigue siendo el último de la fila

El italiano Kimi Antonelli ha sido el más rápido en el primer entrenamiento libre que se ha disputado en Austria, a Max Verstappen se le quedó dos veces para su nuevo Red Bull y el asturiano no levanta cabeza

Fernando Alonso ya sabe en las condiciones que ha llegado su AMR26 a tierras austríacas.IMAGO

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, marcó el mejor tiempo este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Austria, el octavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en el Red Bull Ring de Spielberg.

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En la mejor de sus 29 vueltas, Antonelli cubrió, con el neumático blando, los 4.318 metros de la pista estiria en un minuto, siete segundos y 796 milésimas, cuarenta menos que el otro Mercedes, el del inglés George Russell; en una sesión en la que el australiano Oscar Piastri (McLaren) firmó el tercer crono, a 117 milésimas del joven italiano, y en la que no rodó el español Carlos Sainz, que cedió su Williams al inglés Luke Browning.

Su compatriota el doble campeón mundial asturiano, Fernando Alonso (Aston Martin), firmó el vigésimo segundo y último crono, con un AMR26 deficiente con el que se quedó, en la mejor de sus 21 vueltas, a poco más de tres segundos y medio de Antonelli; en un ensayo en el que el argentino Franco Colapinto (Alpine) marcó el octavo tiempo.

Colapinto giró 27 veces y en su mejor intento invirtió un segundo y una décima más que el líder más joven de todos los tiempos; del que se quedó, en la mejor de sus catorce vueltas y, al igual que los anteriores, con las gomas blandas, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que se inscribió vigésimo primero en la tabla de tiempos de un entrenamiento caluroso que discurrió sin mayores incidencias.

Hasta seis equipos aprovecharon la sesión para subir a sus coches -tal y como es preceptivo un mínimo de cuatro veces durante la temporada- a pilotos noveles; motivo por el cuál no rodó Sainz, que cedió su FW48 al inglés Browning.

El estadounidense Jak Crawford rodó con el AMR26 del canadiense Lance Stroll, el compañero de Alonso; Ferrari subió al sueco-bosnio Dino Beganovic al SF-26 del monegasco Charles Leclerc y el estonio Paul Aron giró con el Audi del brasileño Gabriel Bortoleto. En una sesión en la que también participaron dos probadores japoneses: Ayumu Iwasa sustituyó al neozelandés Liam Lawson en RB y Ryo Hirakawa pilotó el Haas del francés Esteban Ocon.

El mejor parado de todos fue Beganovic, que acabó noveno -a un segundos y dos décimas- con un Ferrari con el que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton marcó el quinto tiempo, a 665 milésimas de Antonelli; del que se quedó, con el cuarto crono y a algo más de dos décimas, el cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

La sesión acabó poco más de un minuto antes del tiempo establecido, ya que, en la subida hacia la tercera de las diez curvas del circuito estirio se paró el Cadillac de 'Checo', que provocó la interrupción, con bandera roja, de un ensayo que ya no se reanudaría.