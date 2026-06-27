Polémica parrilla de salida en Austria con Fernando Alonso y Carlos Sainz en los puestos previstos

George Russell gana con un 'truco' de listo la primera posición y supera a los dos Ferrari con bandera amarilla en Red Bull Ring

Extraño final de a Clasificación del Gran Premio de Austria de Fórmula 1. En una Q3 muy emocionante, en la que los tres primeros estaban en 63 centésimas, Max Verstappen -que era el tercero- se accidentó justo cuando los dos Ferrari habían copado las dos primeras posiciones y eso hizo que levantaran la bandera amarilla en pista. Pero George Russell acabó haciendo el mejor crono... con esa bandera amarilla.

Todo hacía indicar que le anularían el tiempo y que, incluso, si ya estaba la doble bandera amarilla, le caería una sanción, pero pudo demostrar con la telemetría que había levantado algo el pie en la última curva, justo después de que declararan la bandera y eso ha hecho que los comisarios hayan dado el visto bueno a su vuelta.

Con ello, Russell se aseguraba su cuarta 'pole' de la temporada, por delante de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, y confirmaba el pleno de Mercedes en las clasificaciones de los sábados.

Ferrari, que había estado con muchas dudas todo el fin de semana, coloca a sus dos coches segundo y tercero y volverá a llegar al domingo con opciones serias de podio.

Kimi Antonelli sí abortó su vuelta rápida

Mientras, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que había dominado durante el fin de semana y que era líder antes de esa vuelta final de los Ferrari y de la bandera amarilla, tuvo que abortar su última vuelta rápida y acabó en cuarta posición, por lo que saldrá justo al lado de Hamilton.

Max Verstappen, pese al accidente final, acaba quinto en un circuito que ha dominado en los últimos años y ha relegado a los dos McLaren, que salen tras él.

Viendo la igualdad existente y el hecho de que algunos coches como los Red Bull o los McLaren hayan sido más rápidos que los Ferrari todo el fin de semana aventura una carrera igualada y bonita en el Red Bull Ring, donde se espera una gran batalla en todas las posiciones.

Sólo parecen claras las últimas. Los Aston Martin son claramente inferiores al resto y tanto Fernando Alonso como Lance Stroll poco pudieron hacer en esta Clasificación para, ni siquiera, ganar un puesto.

Carlos Sainz y su Williams, por su parte, son el peor de la clase media y también caían en la Q1, por lo que saldrá justo después de un Colapinto que esta vez estuvo muy por debajo de Gasly.

Parrilla de salida del GP de Austria 2026 de Fórmula 1

1. G. Russell (Mercedes) 1:06.113

2. C. Leclerc (Ferrari) +0.236

3. L. Hamilton (Ferrari) +0.295

4. A. Antonelli (Mercedes) +0.301

5. M. Verstappen (Red Bull) +0.362

6. L. Norris (McLaren) +0.389

7. O. Piastri (McLaren) +0.398

8. I. Hadjar (Red Bull) +0.519

9. L. Lawson (Racing Bulls) +0.842

10. A. Lindblad (Racing Bulls) +0.894

11. P. Gasly (Alpine) +1.110

12. G. Bortoleto (Audi) +1.180

13. O. Bearman (Haas F1) +1.410

14. N. Hulkenberg (Audi) +1.498

15. E. Ocon (Haas F1) +1.704

16. F. Colapinto (Alpine) +2.058

17. C. Sainz (Williams) +2.139

18. A. Albon (Williams) +2.396

19. S. Pérez (Cadillac) +2.832

20. V. Bottas (Cadillac) +2.917

21. F. Alonso (Aston Martin) +3.829

22. L. Stroll (Aston Martin) +4.250