F1 GP Austria 2026 | Horario y dónde ver la carrera con Fernando Alonso y Carlos Sainz del Gran Premio de Fórmula 1

Los pilotos españoles no atraviesan su mejor momento de la temporada, pero esperan encontrar señas de mejora en tierras austríacas

El Gran Premio de Fórmula llega a su recta final con la carrera dominical, con el momento de la verdad. Y según la historia de este circuito, tanto Hamilton como Verstappen tiene derecho a llevar el cartel de favorito.

El neerlandés es el piloto que más ha ganado allí en Spielberg, con cinco victorias (una de ellas como GP de Estiria). Un circuito donde las gradas se tiñen de naranja y corre como si fuera local. Detrás aparecen con dos victorias, en A1 Ring, Mika Hakkinen y Michael Schumacher y dos victorias en el Red Bull Ring Valtteri Bottas. También han ganado en el Red Bull Ring Charles Leclerc en 2022, George Russell en 2024 tras aquel drama Verstappen-Norris y Lando Norris en 2025, en la última visita allí.En cuanto a poles, el piloto con más en Austria es Max Verstappen, con cinco, por las tres de Valtteri Bottas y Lewis Hamilton. De la parrilla, además de ellos, solo Leclerc (en 2019) y Norris (2025) tienen una pole en Austria.

, Verstappen tiene el récord con ocho, mientras también han hecho podios en el Red Bull Ring de esta parrilla Bottas con siete, Hamilton con seis, Leclerc con cinco, Norris con tres, Piastri con dos, y Pérez, Russell y Sainz, con uno.

¿Cómo es el Red Bull Ring?

El Red Bull Ring, propiedad de Red Bull desde 2008, ha acogido 12 GP de Austria y 2 GP de Estiria los años de la pandemia como Plan B de la F1, aunque bien se puede decir que ese trazado en otros lados llamado Spielberg se referiría también al que se usó entre 1997 y 2003, cuando se conocía como A1 Ring. Pero es que incluso antes del A1 Ring, entre 1970 y 1987 el circuito se llamaba Österreichring, y también estaba allí, aunque con una configuración diferente.

Es un trazado de carga aerodinámica media, con una longitud de 4.318 km, dos rectas largas y solo 10 curvas, con tres zonas de DRS. De las 10 curvas del circuito Red Bull Ring, siete son a derechas y tres a izquierdas. Varias están bautizadas con nombres de pilotos legendarios y otras de patrocinadores, como Niki Lauda (curva 1, que antes se llamaba Castrol), y AMS AG (curva 3), Rauch (curva 4), Rindt (curva 9), y Cashback World (curva 10).

Horario de la carrera del GP de Austria de F1 2026:

La carrera dominical en Austria tendrá lugar a partir de las 15:00 horas y está prevista a 78 vueltas.

¿Dónde ver el GP de Austria de F1 2026?

El Gran Premio de Austria de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de Austria 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con directos incluidos de la clasificación del sábado y la carrera del domingo.