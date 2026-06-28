Clasificación de F1 2026 tras el Gran Premio de Austria: Antonelli líder, Fernando Alonso 18º y Carlos Sainz 14º

El triunfo de George Russell en el Gran Premio de Austria 2026 le devuelve la segunda posición del Mundial de pilotos

La victoria de Russell en Austria da algo de emoción al MundialImago

La ajustada victoria de George Russell en el Gran Premio de Austria 2026 de Fórmula 1 ha dado algo de vida al Mundial, ya que, si bien Andrea Kimi Antonelli ha ampliado su ventaja al frente, el triunfo de su compañero le mete presión y el británico se sitúa ahora a 40 puntos del italiano en la clasificación del campeonato.

El cambio en la segunda plaza del Mundial, que se lleva Russell y pierde Hamilton, ha sido el movimiento más importante de una clasificación en la que Max Verstapen, tras su segundo puesto en Red Bull Ring, ya aprieta a las cuatro primeras posiciones, de las que ahora les separan sólo siete puntos. De hecho, Leclerc, Norris y Piastri están con un solo punto de diferencia entre ellos, por delante del neerlandés.

Quien también pierde posición es un Gasly que cae a la octava plaza después de que su compatriota Hadjar lograra la séptima plaza en la carrera y se la arrebatara.

Sólo cinco escuderías puntúan en Red Bull Ring

Sólo cinco escuderías puntuaron en Spielberg, ya que a las cuatro 'grandes', sólo se sumaron los dos pilotos de Racing Bulls, Lawson y Lindblad, que cerraron la zona de puntos.

Eso les confirma como la escudería emergente en la zona media y se acercan a un Alpine que, en este circuito, sus coches no han ofrecido buenas prestaciones.

Apenas tendrán tiempo para disfrutar o lamerse las heridas, ya que este próximo domingo, Silverstone acoge el Gran Premio de Gran Bretaña. El Mundial llega a la casa de Aston Martin, aunque ni siquiera ahí, donde está la fábrica, se esperan mejoras para Alonso y Stroll.

Clasificación Mundial de pilotos de F1 2026

1. A. Antonelli (Mercedes) 171 puntos

2. G. Russell (Mercedes) 131

3. L. Hamilton (Ferrari) 125

4. O. Piastri (McLaren) 80

5. C. Leclerc (Ferrari) 79

6. L. Norris (McLaren) 79

7. M. Verstappen (Red Bull) 73

8. I. Hadjar (Red Bull) 42

9. P. Gasly (Alpine) 41

10. L. Lawson (Racing Bulls) 30

11. O. Bearman (Haas F1) 18

12. F. Colapinto (Alpine) 16

13. A. Lindblad (Racing Bulls) 14

14. C. Sainz (Williams) 6

15. A. Albon (Williams) 5

16. E. Ocon (Haas F1) 3

17. G. Bortoleto (Audi) 2

18. F. Alonso (Aston Martin) 1

19. N. Hulkenberg (Audi)

20. V. Bottas (Cadillac)

21. S. Pérez (Cadillac)

22. L. Stroll (Aston Martin)

Clasificación Mundial de constructores de F1 2026

1. Mercedes 302

2. Ferrari 204

3. McLaren 159

4. Red Bull 115

5. Alpine 60

6. Racing Bulls 41

7. Haas F1 21

8. Williams 11

9. Audi 2

10. Aston Martin 1

11. Cadillac