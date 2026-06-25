La estrategia de Briatore para que Fernando Alonso fiche por Alpine

El asesor ejecutivo ha anunciado que tardará una semanas en decidir quiénes serán los pilotos del próximo curso. Una decisión que podría acortar la del asturiano, quien en Barcelona ya dijo que cualquier escenario es posible en su futuro ahora mismo

Flavio Briatore ha pasado al ataque. Quiere darle el empujón definitivo a Fernando Alonso y la pelota ya está en el tejado del asturiano. Cada vez son más los caminos que apuntan a su salida de de Aston Martin y el último en dar una pista relacionada con el futuro del piloto español ha sido el italiano, con quien guarda una estrecha amistad.

El célebre empresario volvió a la Fórmula 1 hace dos años con la firme intención de repetir lo que hizo con Benetton en Alpine. El asesor ejecutivo de la escudería francesa fue el máximo responsable del fichaje de Franco Colapinto, así como de conseguir el motor Mercedes para la nueva era. Y por si fuera poco, ha conseguido a un gigante del lujo como Gucci como el gran soporte financiero de la casa.

Pero, ahora, le falta la pieza clave de su proyecto: un campeón del mundo en sus filas. Y si lo conoce mejor. Por eso, el italiano le ha abierto a Fernando su puerta una vez más.

El ovetense ya ha dejado claro en repetidas ocasiones que hasta después del verano no comunicará su decisión y que esta será consensuada con su familia. Desde su retirada definitiva el Gran Circo hasta firmar por un nuevo equipo, "cualquier escenario es posible", manifestó en Barcelona el bicampeón del mundo.

Sin embargo, el propio Briatore ha fijado un plazo para anunciar quienes serán los encargados de pilotar el próximo año en Alpine. Pero no coincide con la fecha de Alonso. Quizás una medida para presionar a que confirme su salida de Aston Martin lo antes posible.

En realidad sólo le falta encajar una pieza en su puzzle, ya que el francés Pierre Gasly renovó el año pasado hasta 2028. Así, el italiano tiene claro que su primera opción es la de fichar al piloto español y, si no, ver la proyección de Colapinto una temporada más.

Así de claro lo ha dejado en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond the Grid: "Hay muchos pilotos que ver de aquí a agosto, pero antes del parón de verano decidiremos".

Sobre Gasly lo tiene claro: "Es un piloto subestimado. Para mí está entre los seis mejores de la parrilla y es el líder del equipo. No tenemos secretos con él, pero ahora lo que tenemos que hacer es darle el rendimiento en el coche", dijo pasando la presión a la parte técnica del equipo.

También habló sobre Colapinto, un piloto que, como es normal, le genera más dudas todavía: "Franco tiene mucha presión, poco a poco está cogiendo confianza. Tiene mucho talento... pero no sabemos realmente cuánto. El año pasado sabíamos que Antonelli tenía talento y este año está mostrando cuánto. Franco no ha mostrado todo su potencial... pero no sabría decirte cuánto tiene".

Y como quien no quiere la cosa, sacó el nombre de Fernando Alonso a la palestra: "Cuando sustituí en Renault a Button por Alonso los ingleses se volvieron locos, decían que había tirado el Mundial por poner al español. El tiempo me dio la razón, descubrieron su talento... pero a posteriori".

Cuestionado por si estaba buscando la joya de su corona, Briatore fue claro: "Para eso necesito el dinero".

El futuro de Fernando Alonso en Aston Martin

El piloto asturiano fijó la decisión de su futuro para después del verano porque era la fecha que Aston Martin le había prometido para sacar su AMR26 B. Fernando aceptó dicho plazo para ver si realmente Adrian Newey y Honda conseguían dar con la tecla.

Sin embargo, parece que las mejoras llegarán antes de lo previsto viendo los desastrosos resultados que está consiguiendo el asturiano en los últimos certámenes. Honda ya ha avisado para que "no esperen milagros" y Alonso no está dispuesto a seguir acumulando abandonos. Por lo que el cambio de aires podría estar cada vez más cerca de oficializarse.