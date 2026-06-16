Lobato responde a Fernando Alonso tras lo ocurrido en Barcelona

El periodista no ha dudado en mandarle un mensaje al asturiano cuando le han preguntado por él tras el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, donde ignoró a su medio una vez más

El Gran Premio de Barcelona-Catalunya dejó un nuevo capítulo de la enemistad que mantienen a día de hoy Fernando Alonso y Antonio Lobato. Oviedo les vio nacer a ambos y estos han pasado de ser íntimos amigos a ignorarse por completo prácticamente.

El piloto español ha dejado de hablar con DAZN y son muchos los que piensan que mientras Lobato trabaje allí jamás lo hará. En Montmeló, el asturiano atendió a Telecinco, pero no a DAZN.

Y ante semejante panorama, el periodista ha comentado este feo gesto del piloto de Aston Martin. Lo ha hecho en su canal de YouTube, donde ha expresado lo que siente en momentos como estos.

"La gente este fin de semana me decía que no lo dejara nunca. Pero algún día va a llegar. No me queda mucho por delante ya, igual que a Fernando", lanzaba el periodista asturiano, que también quiso "dar muchas gracias por el cariño recibido". De momento, no se conoce si Lobato seguirá más allá de esta temporada.

Antonio Lobato cumplirá 61 años en septiembre, edad en la que podría ir pensando en una jubilación. Lo curioso del rifirrafe de Lobato con Alonso es que el piloto asturiano ha dejado de hablar de DAZN pese a que allí también trabaja su actual pareja, Melissa Jiménez, y su compañero de equipo, Pedro de la Rosa, que participa en las narraciones.

Por el momento, lleva sin aparecer tres carreras, desde el último incidente en Miami.

Flavio Briatore contesta al posible fichaje de Fernando Alonso por Alpine

Fernando Alonso sorprendió a todos en Barcelona cuando le preguntaron si se veía de verde la próxima temporada y el asturiano contestó que estaba abierto "a cualquier escenario" para el próximo curso..

Rápidamente, los rumores empezaron a extenderse como la pólvora en el paddock y todos los expertos apuntaban a un posible regreso del ovetense a Alpine para volver a coincidir con su amigo y representante Flavio Briatore.

Y precisamente el italiano se ha pronunciado al respecto: "Primero vamos a mejorar nuestro coche. Después hablaremos del piloto". O dicho de otra forma, vamos a preparar un coche competitivo para poder convencer a Fernando Alonso.

Fernando Alonso lanza un dardo a Aston Martin

El bicampeón del mundo terminó muy enfadado el fin de semana en Barcelona. Sumó su cuarto abandono de la temporada y todo apunta a que no será el último.

Y casi a modo de ultimátum, Fernando Alonso le ha lanzado un dardo envenenado a su escudería: "Tenemos esperanzas para la segunda parte del año, con las mejoras, de poder ser un poco más competitivos. También necesitamos ver resultados. Al final, tenemos que comprobar que algunas de las actualizaciones hacen que el coche sea más rápido".

Por todo ello, el piloto de Aston Martin prefiere mantener los pies en el suelo. "En los últimos años también hemos tenido algunas mejoras que no hicieron que el coche fuera realmente tan rápido como queríamos".

Eso sí, Alonso ha querido transmitir un mensaje de optimismo más: "Mientras tanto, el mensaje dentro del equipo sigue siendo el mismo: mantenerse unidos y seguir trabajando. Ese punto en Mónaco demuestra que no nos rendimos incluso estando al final de la parrilla".