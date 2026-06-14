A Fernando Alonso se le acaba la batería en Aston Martin: "No hubo aviso, me dijeron que saltara del coche"

Amarga despedida del asturiano de un trazado que no estará en el calendario el próximo curso y que, muy probablemente, él no volverá a pisar como piloto de F1

De mal en peor. Lo de Aston Martin empieza a ser desesperante por muchas promesas que hayan hecho para el parón veraniego.

Comenzó ilusionado Fernando Alonso en la previa por ser "probablemente" su última carrera en Montmeló como piloto de F1, ya que el próximo curso no estará en el calendario esta parada. Pero conforme fueron pasando las horas, la ilusión del asturiano comenzó a desvanecerse.

Primero fue viendo que en los entrenamientos cada vez acababa con un peor registro respecto al resto de coches. Luego vino la calificación, donde su AMR26 le confirmó que era el peor coche de la parrilla y le mandó al último hueco de la misma para la carrera dominical.

Y en la misma mañana del domingo, los de Silverstone y él decidieron salir desde el pitlane tras montar nuevos componentes de la unidad de potencia.

Viendo que la zona de puntos ya era imposible salvo abandonos múltiples, optaron por realizar probaturas y estas volvieron a salir mal. Porque el doble campeón del mundo se tuvo que retirar en la cuadragésima primera de las 66 vueltas previstas al circuito de Montmeló.

El piloto español paró su muy deficiente AMR26 en la novena de las catorce curvas de la pista catalana y tuvo que abandonar, por cuarta vez en lo que va de temporada, por un problema de batería, según informó la escudería de Silverstone.

Al finalizar la carrera, Alonso comentaba así lo sucedido: "No hubo ningún aviso. El ingeniero me dijo que parara el coche y me bajara. Imagino que era es problema del ERS cuando te dicen que saltes fuera del coche", explicó después.

Y ya se lo toma casi a bromas el español: "Creo que cambiamos algunas de las piezas que se rompieron durante las carrera, desgraciadamente. Así que quizá nos toque otra salida desde el pitlane en Austria", dijo con resignación.

Una vez más, el asturiano se lo dejó claro a Aston Martin: "Estamos sufriendo por rendimiento, pero también por fiabilidad. Todavía no somos un coche a prueba de balas y seguimos teniendo muchos problemas". De hecho, su compañero Lance Stroll fue el primero en abandonar la carrera, en las primeras vueltas, por un problema en la caja de cambios.

El reconocimiento de Barcelona, la única nota alegre

El apoyo de la afición tanto a Carlos Sainz como a Fernando Alonso en el Circuit de Barcelona-Catalunya volvió a ser incondicional. Una marea azul y verde acompañó al bicampeón del mundo y fue algo que el propio ovetense agradeció: "El Drivers Parade (desfile de pilotos previo a la carrera) fue la mejor parte del fin de semana. Los aficionados fueron increíbles durante todo el fin de semana. Fue una sensación muy bonita y muy emocional para mí. Quizá sea la última vez en Barcelona".

Por último, lamentó no haberles podido devolver el espectáculo que esperaban de él: "Fuera del coche disfruté cada minuto. Pero desgraciadamente no les dimos lo que merecen en cuanto a resultados. Espero que podamos mejorar la situación en la segunda mitad del año".