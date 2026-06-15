Fernando Alonso recibe un demoledor mensaje de Aston Martin

Mike Krack ha hecho balance del fin de semana en Montmeló y, lejos de estar preocupado por los resultados que han obtenido, ha resaltado que se han marchado contentos porque han sacado aspectos positivos

Fernando Alonso tuvo que saltar rápido de su AMR26 siguiendo las órdenes de su equipo.IMAGO

El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, se tuvo que retirar este pasado domingo en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña por problemas con la batería. Era la cuarta vez que abandonaba en siete carreras que se han disputado hasta la fecha. Y su compañero Lance Stroll, lo hizo también en las primeras vueltas en Montmeló por un problema en la caja de cambios.

"Estamos teniendo muchos problemas con nuestro rendimiento, pero sabemos que ésta es una situación que no va a cambiar hasta el parón veraniego", comentó el piloto ovetense en la posterior rueda de prensa.

Mike Krack desespera con sus palabras

Fue cordial y elegante el asturiano, quien una vez más se tuvo que morder la lengua. Y quién sabe si hubiera podido contenerse si llega a escuchar antes las palabras de Mike Krack.

Porque pese a que el certamen celebrado en el Circuit de Barcelona-Catalunya ha sido el peor para Aston Martin y Honda hasta la fecha, el jefe de pista de la escudería británica parece haber ido hasta contento. Y conociendo el carácter ganador de Fernando Alonso, quien había conseguido sumar su primer punto en Mónaco fruto de las sanciones y accidentes, el conformismo de este no le habrá hecho nada gracia.

"Hay algunos aspectos positivos, aunque sean pequeños. Es difícil verlos, pero la única parada en boxes que hicimos fue muy buena, en mi opinión. Tenemos que trabajar con esto e intentar mejorar en todas las demás áreas", subrayó Krack.

"Siempre se aprenden cosas nuevas, por muy extraño que parezca. Cuando estás por detrás en tres o cuatro segundos, piensas que estás corriendo en una categoría diferente o algo así. Pero pese a ello, se aprende mucho", continuó el jefe en pista de Aston Martin.

"Barcelona es muy exigente en cuanto a la energía. Como habrán visto, la FIA estuvo ajustando la energía varias veces antes del evento. Es un circuito complicado en este aspecto y creo que aprendimos mucho sobre cómo debemos ajustar nuestros procesos para sacar el máximo provecho", concluyó Krack tras la prueba de Barcelona.

La triste despedida de Fernando Alonso de Barcelona

Comenzó melancólico Fernando Alonso el certamen de Barcelona-Catalunya, recordándole a los aficionados que "probablemente" fuese su última cita en Montmeló como piloto de F1 ya que el año que viene no estará en el calendario y que dentro de dos temporadas se ve ya retirado.

Y tras la disputa del certamen, el asturiano les mandó un cariñoso mensaje después de que no pudo ofrecerles, por segundo año consecutivo, el final de carrera deseado: "El apoyo de los aficionados ha sido increíble durante todo el fin de semana y les estoy muy agradecido por ello".

"Desgraciadamente, no pudimos darles lo que hubiesen deseado", añadió Alonso desde el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Un mensaje que ilusiona a los seguidores de Alonso

Pero no todo fue negativo para sus seguidores, ya que el asturiano dejó un mensaje en la previa que ha hecho pensar en una posible salida de Aston Martin. Concretamente, fue cuando le preguntaron sobre si se veía de verde el próximo curso: "No lo sé. Estoy abierto a muchos escenarios diferentes".

Y fue decir esto y los rumores comenzaron a correr como la pólvora sobre el paddock, apuntando todos a un posible regreso a Alpine, comandado por su representante y amigo Flavio Briatore.