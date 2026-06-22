Honda se carga las ilusiones de Aston Martin y Fernando Alonso

El presidente Koji Watanabe se lo ha dejado claro tanto al equipo británico como al piloto asturiano. El presupuesto es el que es y "no habrá milagros"

Fernando Alonso ha decidido darle una nueva oportunidad a Aston Martin. Tras el fiasco que se ha llevado con el AMR26 diseñado por Adrian Newey y Honda, el piloto asturiano está tratando de ser lo más elegante en cada carrera.

Los múltiples abandonos que ya ha sufrido este año y los pobres resultados obtenidos hasta la fecha, un sólo punto lleva en su casillero, le están haciendo pasar todo un calvario. Y más, sabiendo que su final en la Fórmula está cerca.

Por eso, el bicampeón del mundo ha aplazado hasta después del verano, fecha en la que Aston Martin ha prometido sacar su AMR26 B, su decisión de continuar o no en Silverstone, así como su retirada o no del Gran Circo.

Eso sí, esto último parece más lejos ahora tras las últimas declaraciones que hizo en Barcelona, donde manifestó que está "abierto a cualquier escenario".

Sin embargo, esta decisión podría adelantarse, ya que la revolución de Aston Martin podría adelantarse al parón.

Las promesas de Aston Martin

Según una información publicada por Motorsport Italia, el Gran Premio de Hungría es el certamen clave para ver si Aston Martin cumple o no con su revolución veraniega. No serán un paquete de pequeñas mejoras aerodinámicas sino un rediseño de gran alcance con la firma también del prestigioso ingeniero Adrian Newey.

Según los datos filtrados, del monoplaza actual sólo se mantendrá la suspensión delantera. El resto del conjunto será completamente revisado en un intento desesperado por reordenar un proyecto que nació torcido.

Honda baja de la nube a Aston Martin y a Fernando Alonso

Pero claro, por mucho que hagan en Silverstone con el chasis, si Honda no da en la tecla, no hay nada que hacer. Y el presidente de la marca japonesa, Koji Watanable, se lo ha dejado claro tanto a Aston Martin como a sus pilotos.

El fabricante nipón es consciente de que arrastran un déficit cercano al 10% en el motor de combustión interna, pero a estas alturas de la película no pueden hacer más allá de lo que está en su mano. Sobre todo, porque el límite presupuestario es el que es y ya se han gastado muchos recursos en intentar solucionar los problemas de base.

"No cambiará drásticamente la situación de la noche a la mañana, por lo que nuestro enfoque no cambia y seguiremos trabajando con una perspectiva a largo plazo", advirtió Watanabe en la web oficial de la F1.

El dirigente nipón también ha confesado que está al tanto de todo lo que ocurre en Aston Martin por su relación estrecha con el jefe supremo del equipo británico: "Estamos en el camino de construir una asociación fuerte. Me comunico con frecuencia con Lawrence Stroll. Él cree firmemente en las capacidades de Honda. Por supuesto, él no está satisfecho y yo tampoco lo estoy con la situación actual, pero hablamos con frecuencia sobre cómo podemos recuperarnos, incluyendo la unidad de potencia, el chasis y el funcionamiento del equipo".

Cabe recordar que el Gran Premio de Hungría se disputará el fin de semana del 24 al 26 de julio. O lo que es lo mismo, en un mes, Fernando Alonso podría tener más claro su futuro en Aston Martin.

Así va el Mundial de Pilotos F1 tras el Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026

1. A. Antonelli (Mercedes) 156

2. L. Hamilton (Ferrari) 115

3. G. Russell (Mercedes) 106

4. C. Leclerc (Ferrari) 75

5. L. Norris (McLaren) 73

6. O. Piastri (McLaren) 68

7. M. Verstappen (Red Bull) 55

8. P. Gasly (Alpine) 41

9. I. Hadjar (Red Bull) 34

10. L. Lawson (Racing Bulls) 26

11. F. Colapinto (Alpine) 19

12. O. Bearman (Haas F1) 18

13. A. Lindblad (Racing Bulls) 12

14. C. Sainz (Williams) 6

15. A. Albon (Williams) 5

16. E. Ocon (Haas F1) 3

17. G. Bortoleto (Audi) 2

18. F. Alonso (Aston Martin) 1

19. S. Pérez (Cadillac) -

20. N. Hulkenberg (Audi) -

21. V. Bottas (Cadillac) -

22. L. Stroll (Aston Martin) -