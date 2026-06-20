Confirman el nuevo compañero de Fernando Alonso

El asturiano y Lance Stroll tendrán un nuevo aliado en el Gran Premio de Austria para intentar extraer datos del fallido AMR26

La temporada de Aston Martin está siendo para olvidar. Pese a ello, en Silverstone hay puestas muchas esperanzas en la segunda mitad del campeonato. Creen que las mejoras de Adrian Newey y Honda tras el parón veraniego ofrecerán una versión totalmente diferente a la mostrada hasta la fecha.

De hecho, este es el motivo por el cual Fernando Alonso ha retrasado la decisión de su futuro. El asturiano quiere darle una última oportunidad al equipo británico para ver si consiguen dar en la tecla con un coche campeón. O, al menos, competitivo.

Y para intentar cumplir con el reglamento lo antes posible, la escudería propiedad de Lawrence Stroll ha decidido que en el Gran Premio de Austria participe su piloto reserva por segunda vez este curso.

El estadounidense Jak Crawford será el encargado de pilotar el monoplaza del canadiense Lance Stroll durante la FP1 que se celebrará el 26 de junio, tal y como hiciera en Japón con el de Fernando Alonso.

Jak Crawford, uno de los primeros de la lista

Con su participación en tierras austriacas, Aston Martin ya habrá cumplido con la mitad del reglamento. Y el piloto norteamericano confía en poder seguir ayudando al equipo verde a saca conclusiones sobre el AMR26: "Austria es un circuito que conozco bien y es muy especial volver al Red Bull Ring con el equipo, casi dos años después de mi primera prueba en un monoplaza de Aston Martin. Cada oportunidad en un monoplaza de Fórmula 1 es valiosa, y me centraré en proporcionar información útil y aprovechar al máximo la sesión para el equipo".

Cabe recordar que fue él quien completó la prueba de neumáticos que Aston Martin llevó a cabo en Barcelona. Y a sus 21 años, Mike Krack quiere ir dándole su sitito cada vez que puede: "Jak sigue desempeñando un papel importante como tercer piloto y esta sesión de FP1 supone otro paso valioso en ese proceso. El Gran Premio de Austria será una buena oportunidad para evaluar su progreso en un entorno de fin de semana de carrera".

En este mismo sentido, el jefe de pista de Aston Martin mostró su agradecimiento por el trabajo que realizó en Montmeló tras otro fin de semana duro para la escudería: "Ha estado muy involucrado en el programa de simulador durante toda la temporada y completó un trabajo productivo en el test de Pirelli de Barcelona. Austria nos brinda otra oportunidad para evaluar su progresión en un entorno real de gran premio mientras recopilamos datos importantes para el equipo".

Por ahora, ha acumulado más de 3.800 kilómetros de la mano de monoplazas de la Fórmula 1, lo que le sitúa como uno de los pilotos con más experiencia fuera de la parrilla principal de la competición.

"He dedicado mucho tiempo al simulador esta temporada apoyando al equipo y recientemente completé el test de neumáticos en Barcelona, así que tengo ganas de aplicar ese trabajo en pista", ha subrayado el propio piloto estadounidense en la nota de prensa difundida por el equipo británico.

Ahora, vivirá una nueva experiencia para demostrarle al Gran Circo que se encuentra ya preparado para ocupar un asiento titular el próximo año en algún equipo. Y quién sabe si Aston Martin podría apostar por él si finalmente Fernando Alonso acaba por salir a finales de la presente temporada.