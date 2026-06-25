Rafa Jódar eleva la esperanza antes de Wimbledon

El tenista madrileño muestra unas imágenes en las que se le ve entrenando en la capital londinense y apunta a poder jugar la edición 2026 de Wimbledon

España afrontará este viernes el sorteo del cuadro final de Wimbledon con once representantes después de que los tres tenistas (Pablo Llamas, Alejandro Moro y Marina Bassols) que quedaban en competición en la última ronda de la fase previa hubieran caído.

En el sorteo entrará Rafa Jódar, cuya presencia sigue siendo dudosa a día de hoy y que lleva unos días en Londres apurando sus opciones para poder jugar su tercer Grand Slam después de haber tenido que renunciar a disputar los torneos de Queen's y Eastbourne.

Jódar no sabe lo que es jugar sobre hierba a nivel profesional, ya que sólo pudo disputar torneos en esta superficie en su etapa como júnior. Allí alcanzó los cuartos de final del torneo londinense que ahora afronta como cabeza de serie en su cuadro profesional.

Desde que cayera eliminado por Alexander Zverev en los cuartos de final de Roland Garros, el tenista madrileño apenas ha podido entrenar. Se tomó unos días antes de iniciar los entrenamientos para la temporada de hierba y sufrió la lesión en el abdomen que le ha tenido parado este tiempo.

"Sintiéndolo mucho no voy a poder jugar esta semana en Queens. En los últimos entrenamientos he sentido un dolor en la zona abdominal y, tras valorarlo con especialistas, parar es la mejor decisión para poder volver a competir pronto", publicó antes de Queen's, tras producirse la lesión de la que no se pudo recuperar en el tiempo que preveía.

Rafa Jódar ya se entrena en Londres

Sin recorrido ni experiencia en hierba, los augurios no son buenos de cara a un torneo de este nivel. Sin embargo, el tenista de Leganés ha mandado un mensaje de esperanza y ha subido unas imágenes en las que muestra su alegría por regresar a Wimbledon y se le ve entrenando con aparente normalidad.

Jódar partiría como 23º cabeza de serie en Wimbledon 2026 y evitaría a los ocho primeros clasificados del ránking, al menos, hasta octavos de final.

De la tierra, casi directo a la hierba de Wimbledon

Aún tendrá, como poco, tres días más para ponerse a punto aunque le faltará el recorrido que sí han tenido otros. Como consuelo puede quedarle que tenistas como Jannik Sinner o Novak Djokovic tampoco han jugado nada entre Roland Garros y Wimbledon, aunque ellos tienen experiencia de sobra en esta superficie y, de hecho, son campeones en el londinense All England Lawn Tennis and Croquet Club.

“No he jugado mucho, pero creo que es una superficie en la que puedo hacerlo bien. Me estoy adaptando esta semana en los entrenamientos”, señaló desde Londres a ATP Media hace unas semanas, en los pocos entrenamientos previos a Queen's que pudo hacer en hierba.

Las mismas dudas tenía cuando llegó a Marrakech para afrontar sus primeros torneos de tierra como profesional y salió campeón. Y desde entonces... semifinales en el Godó, cuartos en el Mutua Madrid Open y en Roma y cuartos en Roland Garros. Hay que confiar en lo que pueda hacer en Londres.