Rafa Jódar dice adiós a Eastbourne y se queda sin margen para Wimbledon

El tenista español no termina de recuperarse de sus problemas en el músculo abdominal y se ve obligado a renunciar a un nuevo torneo cuando restan solo 10 días para el inicio del Grand Slam londinense

El presente de Rafa Jódar se ha complicado por momentos. Tras su enorme actuación en Roland Garros –llegó a cuartos de final para perder con Zverev– se esperaba con ganas ver si podía darle continuidad en la temporada de hierba; sin embargo, una lesión le ha apartado ya de dos torneos y podría hacer lo propio con Wimbledon, el Grand Slam londinense que en esta ocasión comienza el 29 de junio.

El tenista español, aquejado de unos problemas en el músculo abdominal, tuvo que decir adiós a Queen's a comienzos de semana y ahora se ha visto forzado a hacer lo propio con el torneo de Eastbourne. La dolencia del número 23 del ránking mundial, que iba a disputar sus primeros torneos como profesional en esta superficie, pone en duda la participación en Wimbledon, torneo que obviamente tenía marcado en rojo.

Jódar, de 19 años, iba a debutar en Queen's el pasado martes ante el peruano Ignacio Buse, pero tras no aparecer en la pista de entrenamiento que tenía asignada en la mañana del lunes decidió retirarse de la competición. A causa de la lesión, el madrileño tampoco podrá participar en Eastbourne, de categoría 250, por lo que ya es seguro que llegará a Wimbledon, donde será uno de los cabezas de serie, sin haber disputado ningún partido oficial en hierba.

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