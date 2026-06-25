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Sorteo de Wimbledon 2026 hoy: a qué hora es y dónde ver por TV

Jannik Sinner y Aryna Sabalenka encabezan cada uno de los cuadros en el sorteo de Wimbledon 2026

Sorteo de Wimbledon 2026 hoy: a qué hora es y dónde ver por TV

Zverev llega como campeón de Roland GarrosED

Antonio José MedinaAntonio José Medina 4 min lecturaSin comentarios

Sin Carlos Alcaraz, pero previsiblemente con Rafa Jódar y con los mejores tenistas del mundo, el Grand Slam más clásico echa a andar este próximo lunes en Londres con Jannik Sinner como gran favorito.

Tras la 'pájara' del italiano en Roland Garros, el número uno del mundo llega a este tercer Grand Slam sin haber ganado un torneo de este nivel desde que ganara, precisamente, en Londres hace un año. Y, además, no ha jugado las finales ni en el Open de Australia ni en París, donde cayó en segunda ronda ante Juan Manuel Cerúndolo.

Pese a ello, nadie tiene duda de que es el rival a batir. Esta vez no estará Carlos Alcaraz enfrente, pero sí un Alex Zverev crecido tras ganar su primer 'grande' y un Novak Djokovic que aspira a ganar su Grand Slam número 25 en el lugar más propicio para ello.

A lo largo de esta semana se está celebrando la fase previa que completará ambos cuadros de 128 jugadores y jugadoras, y que quedarán emparejados en el sorteo que tendrá lugar en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres.

Así quedan los cabezas de serie de Wimbledon 2026

Con la baja de Alcaraz, actual número 2 del mundo, todos los que vienen detrás avanzan un puesto. En el cuadro masculino, Alejandro Davidovich y Rafa Jódar se encuentran entre esos 32 mejores, mientras que la ausencia de Bucsa dejaba sin opción la presencia española en el cuadro femenino.

La de Carlos Alcaraz no es la única ausencia y eso ha hecho que Davidovich y Jódar suban algún puesto y eviten a los ocho primeros cabezas de serie hasta la cuarta ronda.

Orden de cabezas de serie del cuadro masculino de Wimbledon 2026

  1. Jannik Sinner
  2. Alexander Zverev
  3. Felix Auger-Aliassime
  4. Ben Shelton
  5. Alex De Miñaur
  6. Taylor Fritz
  7. Novak Djokovic
  8. Daniil Medvedev
  9. Flavio Cobolli
  10. Alexander Bublik
  11. Casper Ruud
  12. Andrey Rublev
  13. Jiri Lehecka
  14. Luciano Darderi
  15. Jakub Mensik
  16. Learner Tien
  17. Frances Tiafoe
  18. Francisco Cerúndolo
  19. Karen Khachanov
  20. Arthur Fils
  21. Tommy Paul
  22. Alejandro Davidovich
  23. Rafa Jódar
  24. Joao Fonseca
  25. Arthur Rinderknech
  26. Cameron Norrie
  27. Ugo Humbert
  28. Brandon Nakashima
  29. Tomás Martín Etcheverry
  30. Alejandro Tabilo
  31. Ignacio Buse
  32. Matteo Arnaldi

Orden de cabezas de serie en el cuadro femenino de Wimbledon 2026

  1. Aryna Sabalenka
  2. Elena Rybakina
  3. Iga Swiatek
  4. Jessica Pegula
  5. Mirra Andreeva
  6. Amanda Anisimova
  7. Coco Gauff
  8. Elina Svitolina
  9. Linda Noskova
  10. Karolina Muchova
  11. Belinda Bencic
  12. Marta Kostyuk
  13. Jasmine Paolini
  14. Naomi Osaka
  15. Diana Shnaider
  16. Iva Jovic
  17. Sorana Cirstea
  18. Ekaterina Alexandrova
  19. Anna Kalinskaya
  20. Maja Chwalinska
  21. Marie Bouzkova
  22. Leylah Fernandez
  23. Emma Navarro
  24. Clara Tauson
  25. Elise Mertens
  26. Madison Keys
  27. Anastasia Potapova
  28. Ann Li
  29. Alexandra Eala
  30. Emma Raducanu
  31. Donna Vekic
  32. Katerina Siniakova

A qué hora es el sorteo del cuadro final de Wimbledon 2026

El sorteo del cuadro final de a edición 2026 de Wimbledon se celebra este viernes 26 de junio, en Londres, a partir de las 11:00 horas -hora peninsular española-.

Los primeros partidos, no obstante, no se celebrarán hasta el lunes 29, a partir de las 12:00 horas.

Dónde ver por TV el sorteo de Wimbledon

Movistar+ tiene los derechos de este tercer Grand Slam de la temporada y será la que retransmita el sorteo de Wimbledon 2026 en uno de sus canales.

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