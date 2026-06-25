Sorteo de Wimbledon 2026 hoy: a qué hora es y dónde ver por TV

Jannik Sinner y Aryna Sabalenka encabezan cada uno de los cuadros en el sorteo de Wimbledon 2026

Sin Carlos Alcaraz, pero previsiblemente con Rafa Jódar y con los mejores tenistas del mundo, el Grand Slam más clásico echa a andar este próximo lunes en Londres con Jannik Sinner como gran favorito.

Tras la 'pájara' del italiano en Roland Garros, el número uno del mundo llega a este tercer Grand Slam sin haber ganado un torneo de este nivel desde que ganara, precisamente, en Londres hace un año. Y, además, no ha jugado las finales ni en el Open de Australia ni en París, donde cayó en segunda ronda ante Juan Manuel Cerúndolo.

Pese a ello, nadie tiene duda de que es el rival a batir. Esta vez no estará Carlos Alcaraz enfrente, pero sí un Alex Zverev crecido tras ganar su primer 'grande' y un Novak Djokovic que aspira a ganar su Grand Slam número 25 en el lugar más propicio para ello.

A lo largo de esta semana se está celebrando la fase previa que completará ambos cuadros de 128 jugadores y jugadoras, y que quedarán emparejados en el sorteo que tendrá lugar en el All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres.

Así quedan los cabezas de serie de Wimbledon 2026

Con la baja de Alcaraz, actual número 2 del mundo, todos los que vienen detrás avanzan un puesto. En el cuadro masculino, Alejandro Davidovich y Rafa Jódar se encuentran entre esos 32 mejores, mientras que la ausencia de Bucsa dejaba sin opción la presencia española en el cuadro femenino.

La de Carlos Alcaraz no es la única ausencia y eso ha hecho que Davidovich y Jódar suban algún puesto y eviten a los ocho primeros cabezas de serie hasta la cuarta ronda.

Orden de cabezas de serie del cuadro masculino de Wimbledon 2026

Jannik Sinner Alexander Zverev Felix Auger-Aliassime Ben Shelton Alex De Miñaur Taylor Fritz Novak Djokovic Daniil Medvedev Flavio Cobolli Alexander Bublik Casper Ruud Andrey Rublev Jiri Lehecka Luciano Darderi Jakub Mensik Learner Tien Frances Tiafoe Francisco Cerúndolo Karen Khachanov Arthur Fils Tommy Paul Alejandro Davidovich Rafa Jódar Joao Fonseca Arthur Rinderknech Cameron Norrie Ugo Humbert Brandon Nakashima Tomás Martín Etcheverry Alejandro Tabilo Ignacio Buse Matteo Arnaldi

Orden de cabezas de serie en el cuadro femenino de Wimbledon 2026

Aryna Sabalenka Elena Rybakina Iga Swiatek Jessica Pegula Mirra Andreeva Amanda Anisimova Coco Gauff Elina Svitolina Linda Noskova Karolina Muchova Belinda Bencic Marta Kostyuk Jasmine Paolini Naomi Osaka Diana Shnaider Iva Jovic Sorana Cirstea Ekaterina Alexandrova Anna Kalinskaya Maja Chwalinska Marie Bouzkova Leylah Fernandez Emma Navarro Clara Tauson Elise Mertens Madison Keys Anastasia Potapova Ann Li Alexandra Eala Emma Raducanu Donna Vekic Katerina Siniakova

A qué hora es el sorteo del cuadro final de Wimbledon 2026

El sorteo del cuadro final de a edición 2026 de Wimbledon se celebra este viernes 26 de junio, en Londres, a partir de las 11:00 horas -hora peninsular española-.

Los primeros partidos, no obstante, no se celebrarán hasta el lunes 29, a partir de las 12:00 horas.

Dónde ver por TV el sorteo de Wimbledon

Movistar+ tiene los derechos de este tercer Grand Slam de la temporada y será la que retransmita el sorteo de Wimbledon 2026 en uno de sus canales.