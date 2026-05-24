Azpilicueta dice adiós al fútbol con el objetivo cumplido: "Me voy en paz"

Noche de despedidas en Balaídos con protagonismo especial del defensor navarro, que se marcha con el objetivo cumplido de la permanencia; Nyland también se despidió: "No nací sevillista, pero moriré como uno"

La derrota en Balaídos dejó un cierre amargo para el Sevilla FC, pero también una de esas imágenes que se recordarán por encima de un resultado completamente insípido. Fue la noche de la despedida de César Azpilicueta. El navarro centró buena parte de las emociones de una noche en la que puso punto final a su carrera profesional con el brazalete de capitán.

La sincera despedida de 'Azpi'

El veterano defensa, uno de los grandes referentes del fútbol español en la última década, se marchó dejando un discurso sereno, honesto y muy marcado por el contexto complicado que ha vivido el Sevilla esta temporada. Azpilicueta reconoció que el equipo volvió a quedarse corto en ataque y lamentó el mal arranque tras el descanso, aunque quiso poner en valor la permanencia conseguida.

"Tuvimos una primera parte en la que fuimos superiores pero faltó último pase, definición. En el arranque de la segunda parte ellos fueron mejores, tuvimos pérdidas fáciles y ellos estuvieron bien en las transiciones", explicó tras el encuentro.

"No me podía ir dejando este club en Segunda"

Más allá de su análisis del partido, el foco estaba inevitablemente en su adiós. Y ahí el pamplonés dejó una reflexión cargada de sentimiento hacia el club hispalense.

"Las temporadas han pasado volando, lo he disfrutado al máximo y hoy me he despedido con el brazalete y junto a mi familia, me voy en paz. No me podía ir dejando este club en Segunda, así que contento porque después de Pamplona era difícil. Me voy satisfecho de haber defendido estos colores en esta temporada", aseguró.

Azpilicueta cierra así una carrera ejemplar después de haber pasado por clubes como Osasuna, Olympique de Marsella o Chelsea antes de terminar defendiendo la camiseta del Sevilla en uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

El navarro llegó para aportar experiencia y liderazgo en mitad del desastre y, aunque el equipo nunca terminó de despegar futbolísticamente, sí deja una figura respetada dentro y fuera del vestuario.

Nyland: "No nací sevillista, pero moriré siéndolo"

Otro de los nombres propios de la noche fue Orjan Nyland. El portero, que acaba contrato, dejó unas declaraciones que sonaron claramente a despedida después de varias temporadas marcadas por la inestabilidad deportiva del club."Ha sido una temporada dura, personalmente tampoco fue fácil, pero intenté siempre dejar el alma en cada entrenamiento y en cada partido, me voy contento por quedarnos en Primera. Queremos luchar por otras cosas, pero han sido años muy difíciles. Doy gracias por mi tiempo aquí a todos y a la afición, ha sido un orgullo defender este escudo. No nací sevillista, pero moriré como uno", afirmó emocionado.

El guardameta noruego también quiso destacar el vínculo creado con la ciudad y con el sevillismo pese a los malos resultados acumulados en las últimas campañas. "Me encanta esta ciudad y este club, hemos conseguido el objetivo porque aquí la gente ha luchado junta. Seguro que el Sevilla volverá a donde se merece", añadió.

Carmona ya mira al futuro

También dio la cara tras el encuentro José Ángel Carmona. El canterano sevillista reconoció el mal sabor de boca por la derrota, aunque puso en valor el mérito de haber salvado la categoría en un contexto muy complicado."No me gusta perder nunca, estoy jodido pero como hemos conseguido el objetivo habiéndonos sobrado un partido pues... tiene mucho mérito lo que conseguimos junto con la afición. Ahora toca descanso que mi cuerpo lo necesita y pensar en el año que viene para llevar al Sevilla donde merece estar", señaló.Además, Carmona recordó que el equipo salió a Balaídos con intención real de cerrar el curso con victoria. "La derrota ante el Madrid fue la más feliz de mi vida, pero hoy queríamos ganar, nos faltó acierto en el último tramo durante la primera parte. En la segunda no entramos bien y tuvimos un cuarto hora donde nos hicieron daño. Hay que quedarse con que nadie daba duro por nosotros y lo hemos conseguido", finalizó.