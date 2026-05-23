Celta 1-0 Sevilla: Despide el curso con una derrota insípida

El equipo de García Plaza termina la temporada 13º en un partido de distensión en Balaídos en el que volvió a evidenciar las mismas sombras que le han acompañado durante todo el año

El Sevilla cerró la temporada con una nueva derrota (1-0), esta vez por la mínima y en Balaídos, ante un Celta que necesitaba solo un punto para certificar su sexta plaza de Europa League y que cumplió gracias a un tanto de Ilaix Moriba en el arranque del segundo acto.

El conjunto hispalense volvió a evidenciar muchas de las carencias que le han acompañado durante todo el curso, especialmente en ataque, aunque esta vez dejó una imagen algo más competitiva y ordenada que en otras tardes de sufrimiento.

El equipo de García Plaza termina el curso en la 13ª plaza tras un nuevo tropiezo insípido en el que fue incapaz de inquietar a su rival tras recibir el tanto. Al equipo de Giráldez le bastó un arranque relampagueante tras el descanso para sacar las costuras de un Sevilla que no supo reponerse.

Primer tiempo sin ambición

La política de no agresión se impuso en una primera parte en la que ambos equipos intentaron gustarse ante la lógica distensión competitiva, aunque en todo momento faltó el 'punch', ese último metro de carrera o el pase definitivo que en el fútbol solo se alimenta de ambición.

El encuentro arrancó con un Celta más agresivo, empujado por Balaídos y por la necesidad de sellar el billete europeo. Los de Claudio Giráldez cargaron pronto el juego sobre la derecha, donde Javi Rueda encontró espacio para correr y generar desequilibrio con un par de caños para deleite de la hinchada local. El Sevilla sufría para ajustar las ayudas y Williot Swedberg fue el primero en avisar con un disparo alto.

Ahora bien, el Sevilla llegó bastante más consistente al final del primer tiempo. Isaac Romero lo intentó con un disparo con mucha malicia que impactó en el lateral de la red por fuera, preludio de la mejor ocasión del Sevilla en el primer tiempo. Llegó en un balón colgado por Carmona desde la derecha encontró a Alexis Sánchez, que remató deslizándose en área pequeña pero se encontró con el pie de Radu en una acción instintiva de puros reflejos.

Fue probablemente el mejor momento de un Sevilla que, pese a las limitaciones evidentes, mostró algo de personalidad competitiva, pero que volvió a faltarle ambición y colmillo cuando el partido pidió un paso adelante.

Ilaix marca y el Sevilla ya no responde

Tras el descanso salió un Celta mucho más decidido, consciente de que el empate le servía, pero decidido a no especular. Y el Sevilla, una vez más esta temporada, no supo responder al cambio de ritmo del rival. Primero avisó Fer López tras una gran acción de Iago Aspas y Sergio Carreira. Poco después, el propio Carreira estrelló un disparo en la cruceta.

El gol ya rondaba el área sevillista y terminó llegando en el minuto 51 en un disparo desde la frontal de Ilaix Moriba que tocó en Carmona y desvió lo justo para sorprender a Nyland.

El tanto dejó tocado al Sevilla. El Celta se desató definitivamente y pudo ampliar la ventaja en varias transiciones. Los hispalenses intentaban reaccionar más con voluntad que con fútbol. Ahí apareció una de las grandes asignaturas pendientes del equipo este curso: la incapacidad para generar peligro cuando tiene que asumir el protagonismo.

Un final de ciclo en Nervión

Con el paso de los minutos, el Celta reculó para proteger el resultado y Balaídos comenzó a celebrar el regreso a Europa. La ovación a Iago Aspas al ser sustituido resumió perfectamente el ambiente de fiesta en Vigo.

El Sevilla terminó manejando más balón en el tramo final, pero sin profundidad ni capacidad real para inquietar a Radu. Mucha circulación, poca amenaza. Una fotografía bastante reconocible de lo que ha sido esta temporada en Nervión.

La derrota cierra un curso muy ingrato para el sevillismo. El equipo salvó la categoría, sí, pero vuelve a despedirse dejando demasiadas dudas futbolísticas, estructurales y deportivas. Luis García Plaza logró estabilizar parcialmente al grupo tras su llegada, aunque el Sevilla sigue transmitiendo la sensación de necesitar una reconstrucción profunda si quiere volver algún día a parecerse al club competitivo que fue no hace tanto.

Ficha técnica del RC Celta - Sevilla FC:

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda (Mingueza, min.92) Moriba, Fer López (Matías Vecino, min.75), Carreira; Aspas (Jutglà, min.65), Williot (Hugo Álvarez, min.65) y Borja Iglesias (Pablo Durán, min.74).

Sevilla: Nyland; Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Suazo; Agoumé (Gudelj, min.86), Peque (Vargas, min.64), Sow; Alexis Sánchez (Adams, min.64), Oso (Ejuke, min.78)e Isaac (Maupay, min.64).

Goles: 1-0 Moriba, min.51.

Árbitro: Francisco José Hernández (comité extremeño). Mostró tarjeta amarilla a Moriba (min.39) por parte del Celta.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 38 de LaLiga disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 20.901 espectadores.