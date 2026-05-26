Iago Aspas deja muy claro su futuro: "Ni yendo a la Champions"

El delantero, que está muy cerca de cumplir 40 años, ha señalado que no tiene en mente continuar más allá de la temporada próxima. El capitán ha querido salir al paso de insinuaciones sobre si seguirá en activo si el RC Celta sigue cumpliendo objetivos

Iago Aspas ha sido el protagonista en el RC Celta después de que el delantero haya comparecido junto a Marián Mouriño y Marco Garcés en una rueda de prensa para escenificar su renovación por una temporada más. El delantero y capitán ha salido al paso de los rumores o insinuaciones que pueda haber sobre seguir más allá de la próxima campaña, asegurando que lo mejor es echarse a un lado.

Iago Aspas se ha mostrado muy contento por su renovación por un año más con el RC Celta, pero al mismo tiempo ha señalado que no tiene en sus planes seguir más allá de la próxima temporada la cual acabará con casi 40 años de edad. "Ni yendo a la Champions que nunca la jugué. La verdad que voy a cumplir 39 años en breve y es hora de dar un paso al lado. Ni jugándola".

Iago Aspas ha sido importante esta temporada recién acabada en el RC Celta entrenado por Claudio Giráldez, pero su rol ha sido más pequeño ya que ha sido un futbolista de rotación que le ha dado descanso a Borja Iglesias o Ferran Jutglà quienes han sido más titulares. Es por ello que el capitán del RC Celta ha dicho que se ve en su último año como futbolista profesional. "No sé lo que va a pasar mañana, imagina dentro de un año. Siendo sincero creo que va a ser la última y no habrá vuelta atrás".

Iago Aspas explica la tardanza de su decisión y el peculiar miedo que tenía con sus hijos

Uno de los detalles que más ha sorprendido en la renovación de Iago Aspas es que el delantero ha tardado mucho en decidir si iba a continuar jugando o no en el RC Celta. El capitán ha explicado que quería pensar bien qué era lo mejor para él y también para el equipo, ya que quería ver si seguía siendo util. "Esperé para ver si sentía sintiéndome útil, si seguía teniendo minutos dentro del campo. Desde el club me hicieron ver que sería muy partícipe en el proyecto. Los futbolistas pueden ser un crack, que si no aportan dentro, mejor echarse a un lado. Me he encontrado muy bien, unido a la clasificación europea, me hacía ver que podía aportar mucho más".

Durante la comparecencia de prensa ha habido momentos distendidos e incluso divertidos, ya que Iago Aspas ha revelado que uno de los principales temores que ha tenido es que sus hijos filtraran su decisión de renovar con el RC Celta en el colegio. Algo con lo que ha tenido que ser muy delicado y cauteloso ya que los niños querían decírselo a sus amigos y compañeros de clase. "Es un paso difícil, los que sois padres lo sabéis. Echando de menos y estando lejos, ellos también me animaban a seguir. Ellos ya se lo querían decir a sus compañeros en el colegio y tardé mucho en decirlo porque me daba miedo a que lo contaran. Y el club quería tener unos días para grabar el vídeo".