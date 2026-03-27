El precio por el que el Celta daría el visto bueno para traspasar a Ilaix Moriba

El centrocampista está siendo seguido por varios equipos importantes del fútbol europea. Su salida es una posibilidad real en el próximo mercado de fichajes de verano debido a su alto salario siempre y cuando llegue una oferta que satisfaga las exigencias económicas del club gallego

Ilaix Moriba va a ser uno de los futbolistas que acapare la atención del RC Celta durante el mercado de fichajes de verano. Básicamente porque existen bastantes opciones de que el centrocampista haga las maletas y cambie de equipo porque su temporada no está pasando desapercibida para algunos clubes de Europa, que lo vienen siguiendo desde hace bastante tiempo, y que estarían dispuestos a pagar bastante dinero. Una cantidad que debe satisfacer las exigencias económicas del club gallego que tiene bastante claro el precio mínimo por el que dejaría salir a Ilaix Moriba.

El RC Celta exige, al menos, 20 millones de euros para permitir la salida de Ilaix Moriba

En el RC Celta está encantados con el nivel que está dando Ilaix Moriba en esta temporada. El centrocampista se ha consolidado como titular indiscutible en el equipo que entrena Claudio Giráldez siendo una de las razones por las que el club gallego está en la sexta posición de la clasificación de LaLiga y en cuartos de final de la UEFA Europa League.

Ilaix Moriba, de 23 años, ha disputado ya 38 partidos y 2.699 minutos en los que no ha marcado, pero en los que ha dado dos asistencias. Pero más allá de sus números, lo destacado de Ilaix Moriba es que ayuda en tareas ofensivas y defensivas. Ese buen nivel de juego ha hecho que equipos de la Premier League, Serie A y Bundesliga sigan de cerca al internacional por Guinea.

En el RC Celta están muy tranquilos a la hora de afrontar un verano en el que esperan que llegue ofertas por Ilaix Moriba. El club gallego no tiene ninguna necesidad ni obligación de vender al centrocampista porque tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029. Aunque en el RC Celta están abiertos a venderlo siempre y cuando llegue la oferta adecuada.

La cláusula de rescisión de Ilaix Moriba es de 30 millones de euros, pero el RC Celta vendería al centrocampista por una cantidad de dinero sensiblemente inferior. De hecho, si hay encima de la mesa una propuesta de 20 millones de euros, el RC Celta estaría por la labor de dar luz verde al traspaso de Ilaix Moriba según informa NOS Diario. Lo haría el club gallego no sólo porque satisfaría sus exigencias económicas sino también porque así se quitaría uno de los salarios más altos de la plantilla, el de Ilaix Moriba está entre los tres jugadores que más cobra en el RC Celta esta temporada.